[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군은 복지 사각지대를 없애기 위해 ‘맞춤형 복지’를 강화 한다고 밝혔다.

22일 군에 따르면 지난 19일 울진군 가족 센터 1층에 장애인가족지원센터가 입주했다

장애인가족지원센터는 지난 7월 문을 연 가족센터 핵심으로 꼽힌다.

장애인 가족의 정서적 안정과 정보 접근성을 높이는 복지거점 역할을 하게 된다.

또한 울진군 복지정책도 눈에 띈다.

빨래방 사업의 폭발적인 인기에 힘입어 찾아가는 어르신 빨래방 1호점에 이어 2호점이 개소하면서 울진 전역에 걸쳐 소외되는 지역 없이 서비스가 운영되고 있다.

한방에 OK 수리반’을 운영해 소규모 생활편의를 돌보고 있다. 수리반은 지난해만 4,900건이 넘는 민원을 해결했다.

치매 친화적 공동체 조성에도 힘쓰고 있다.

치매보듬마을’의 지정을 통해 치매환자와 가족이 익숙한 환경에서 존중받으며 살아갈 수 있도록 하고 있다. 조기검진, 예방교육, 치매안심 프로그램 등 지역 중심의 통합돌봄체계를 구축한다.

행복경로당 반찬지원사업은 정기적인 반찬지원으로 어르신들의 고른 영양 공급과 더불어 건강한 노후를 책임지고 있다.

매주 자원봉사자를 활용해 반찬을 배달하는 과정을 통해 지역공동체 의식을 강화하고, 식사 지원과 함께 정기적인 안부 확인으로 정서적 돌봄까지 제공하고 있다.

손병복 울진군수는 “군민 한 사람 한 사람이 소외되지 않도록 복지를 세심하게 살피겠다”며 “앞으로도 울진군은 사각지대 없는 ‘감동주는 복지’ 실현을 위해 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.