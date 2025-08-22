토크·영화·페스티벌·포럼까지, 기존 청년 주간을 ‘청년의 달’로 확대 주차별 테마로 토크콘서트·영화제·축제·포럼 등 다채로운 프로그램 진행

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시는 청년 권리 보장과 사회적 관심 제고를 위한 법정기념일 ‘청년의 날’을 중심으로, 9월 한 달 동안 ‘2025 포항시 청년의 달–우린, 새파란 청춘’을 운영한다.

올해 청년의 달은 기존 청년주간을 확대해 한달간 이어지는 종합 축제로 기획됐다.

주차별 테마를 설정해 청년들이 참여·문화·소통·정책 제안을 한 자리에서 경험할 수 있도록 구성했다.

9월 6일 청년 주간의 첫 주에는 ‘Talk&Trend Week’가 열리며, K-직장인 멘토가 청년들에게 전하는 격려와 면접 노하우를 주제로 한 토크콘서트가 진행된다.

13일에는 포항청춘센터 잔디광장에서 야외영화제 ‘Film&Feel Week’가 열려 청년들이 선호하는 영화를 함께 즐기며 감상을 나누고 교류하는 시간을 갖는다.

20일 송도해수욕장에서 열리는 ‘Beach&Beat Week’의 B·B Festa는 청년들이 어울려 에너지를 발산하고 자유롭게 즐길 수 있는 참여형 축제로 마련된다.

마지막 주인 27일에는 제2회 청년의 날 기념식과 청년포럼이 ‘Lead&Leap Week’의 메인 행사로 열린다.

지역 청년 4인의 개최선언을 시작으로 청년정책 발전에 이바지한 청년들에 대한 시상과 기념 퍼포먼스가 진행된다.

이어 청년들이 직접 정책을 제안하고 토론하는 포럼이 이어져 한 달간의 대장정을 마무리한다.

이날에는 청년 창업가들이 참여하는 ‘플플마켓’도 열려 다채로운 볼거리를 선사한다.

이와 함께 24일부터 26일까지는 청년주간 프로그램이 포항청춘센터에서 별도로 운영된다.

힐링 필라테스, 건강 밥상 등 심신 건강 프로그램과 미국 주식 투자, 부동산 기초 교육 등 재테크 강연, 아로마·컬러테라피를 활용한 심리·힐링 클래스가 준비됐다.

청년의 달 주요 프로그램의 참여자는 포항청춘센터와 청년창업플랫폼 홈페이지에서 사전 모집하며, 참여를 원하는 포항 지역 청년 누구나 신청할 수 있다.

이강덕 시장은 “청년의 달은 단순한 기념행사가 아니라 청년들이 목소리를 내고 공감하며, 즐기고, 변화를 이끄는 장”이라며 “앞으로도 청년이 행복하고 지속 가능한 미래를 그릴 수 있는 청년친화도시 포항을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.