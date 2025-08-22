민생회복·생활불편 해소에 ‘중점’ 청년월세 7억원·경로당 2억원 등

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군이 2025년도 제2회 추가경정예산안 1조3706억원을 편성했다. 일반회계 1조3107억원, 특별회계 599억원이다.

세입예산은 일반회계를 기준으로 ▷국·시비보조금 627억원 ▷세외수입 201억원 ▷특별교부세 14억원 ▷특별조정교부금 28억원을 증액하고 △지방세 282억원을 감액했다.

이번 추경은 내수 진작과 소상공인 매출 확대, 주민 건의사항과 생활불편사항의 신속한 해결에 초점을 뒀다.

주요 분야별 세부사업 편성 내용은 산업·중소기업 분야에서 ▷민생회복 소비쿠폰 618억원 ▷단수피해지역 소상공인 자금특례보증 3억원을 신규 편성했다.

군민 복지 증진을 위해 ▷청년월세 한시 특별지원 7억원 ▷가족센터 리모델링 5억원 ▷영유아 보육료 지원 4억원 ▷경로당 기능활성화 사업 2억원 등을 증액했다.

문화·체육·관광 활성화를 위해 ▷옹기종기도서관 시설개선 10억원 ▷생활체육시설 유지 관리 9억원 ▷범서 중촌누리길 조성사업 7억원 등을 반영했다.

도로·교통 분야에서는 ▷군도정비, 도로관리, 교통시설정비 등 16억원 ▷시내버스 요금 지원 7억원 ▷범서 척과초등학교 진입로 확장공사 6억원 ▷웅촌 괴천삼거리~춘해보건대 도로확장공사 6억원 등을 편성했다.

농축산어업인 분야에서는 ▷이상저온 피해 등 농작물 복구비 지원 2억원 ▷개사육 농장주 폐업·전업 지원 2억원 ▷무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 1억5000만원 ▷청년 영농정착지원 1억6000만원을 반영했다.

이순걸 군수는 “세입 여건이 어려운 상황이지만 민생회복과 주민 불편사항 해소에 중점을 두고 예산을 편성했다”고 밝혔다.

제2회 추경예산안은 제240회 울주군의회 임시회를 거쳐 내달 12일 확정된다.