돈 못 내겠다 ‘배짱’ 부리던 구글…결국

[헤럴드경제=박혜림 기자] 한국 정부가 구글과 20년 가까이 갈등을 빚어온 ‘고정밀 지도(1:5000 축척) 반출’ 문제와 관련해, 미국의 압박이 전방위적으로 거세지고 있다. 미국 컴퓨터통신산업협회(CCIA)가 반출 불허 조치를 “대표적 디지털 무역장벽”이라며 미국 상무부에 완화를 요구한 것이다. 오는 25일 한미 정상회담을 앞둔 한국 정부의 부담도 커졌다. 우리 정부는 국내 데이터센터 설치 등 조건부 허용 방침을 밝혔지만, 구글은 글로벌 데이터 연동만을 고집하며 일방적 주장을 펴고 있다. 국내에서 연간 10조원 이상의 매출을 올리면서 세금은 회피하고, 핵심 인프라만 가져가려는 ‘체리피킹’이라는 비판도 나온다. 국민 세금으로 구축한 국가 전략 자산이자 안보 리스크와 직결된 고정밀 지도를 외국 기업에 넘길 수 없다는 ‘정보 주권’ 논리도 힘을 얻고 있다. 20일 미국 컴퓨터통신산업협회(CCIA)와 관련 5개 협회들은 하워드 러트닉 미국 상무부 장관에게 서한을 보내, 정부가 이재명 대통