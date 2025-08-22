9월 10~17일 제13회 어린이 문화 축제 지원 지역 아동·영화 관람·교육 프로그램 운영 활용

[헤럴드경제=박성준 기자] 신한라이프는 오는 9월 10일부터 17일까지 서울 은평구 일대에서 개최하는 제13회 서울국제어린이영화제를 지원하기 위해 후원금 2000만원을 은평구청에 전달했다고 22일 밝혔다.

서울국제어린이영화제는 전 세계의 다양한 어린이 영화 작품을 소개하며 아이들의 창의력과 감수성을 키우는 어린이 문화 축제다. 특히 어린이 감독이 직접 제작한 영화를 심사하는 어린이 심사위원단, 씨네키즈 기자단, 영화 교육 프로그램 등 아이들이 주도적으로 참여하는 차별화된 콘텐츠로 주목받고 있다.

신한라이프는 이번 후원을 통해 어린이들이 영화를 즐기며 꿈과 상상력을 키우고 가족과 함께 문화∙예술을 경험할 기회를 넓히는 데 이바지한다는 계획이다. 전달된 후원금은 지역 아동과 청소년을 위한 영화 관람 지원, 어린이 관련 교육 프로그램 운영·다양한 체험 행사 등에 활용될 예정이다.

신한라이프 관계자는 “서울국제어린이영화제 후원을 통해 아이들이 상상력과 도전 정신을 마음껏 펼칠 수 있도록 지원할 기회를 준 은평구청에 감사하다”며 “앞으로도 공공기관과 기업이 함께 지역사회를 지원할 수 있도록 다양한 협력을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.