아파트 조망권, 쾌적한 주거 환경에 지역 내 희소성으로 가격 상승 이어져

‘더샵 신문그리니티’ 자연 친화 단지…영구 조망에 탁 트인 개방감 확보

부동산 시장에서 자연 조망권의 가치가 높아지고 있다. 코로나 시대를 거치며 쾌적함을 쫓는 경향이 강해져, 오히려 자연 조망을 다른 요소보다 더욱 중요하게 생각하는 수요층도 생겨나는 모습이다.

예컨대 올해 4월 울산 울주군 일원에 분양한 ‘태화강 에피트’는 태화강 조망이 가능한 점(일부세대 제외)이 주목받으며 1순위 평균 44.37대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 또 3월 충남 천안시 서북구 일원에 분양한 ‘e편한세상 성성호수공원’ 역시 성성호수공원 조망이 가능한 점(일부세대 제외)이 흥행에 영향을 미치며 1순위 평균 17.49대 1의 경쟁률로 단기간에 완판됐다.

업계에서는 조망권의 가치를 부동산 가치의 약 20%로 추정한다. 지난 2004년 일조권과 조망권, 사생활 보호 등 환경권의 재산적 가치가 집값의 20%에 해당한다는 판결 사례가 있기 때문이다.

실제로 자연 조망이 가능한 경우 계절에 따라 바깥 풍경이 달라지고, 주변의 공원 시설을 편리하게 이용할 수 있는 등 자연 친화적인 주거 환경이 확보되어 실 주거만족도가 높게 평가된다. 또한, 제한적인 입지에 따라 희소성이 부각되며 가격 상승 거래가 이어진다.

국토교통부 실거래가 자료를 보면 전북 전주시 덕진구 일원 ‘에코시티 더샵 2차(‘18년 1월 입주)’ 전용면적 84㎡는 올해 4월 6억3,900만원에 거래돼 지난해 3월 동일 면적이 5억1,500만원에 거래된 것보다 약 1억2,000만원 이상 올랐다. 단지는 에코시티 내 세병호 조망이 가능한 단지(일부세대 제외)로 주거환경이 쾌적하다.

이러한 가운데 조망권을 갖춘 신규 단지가 분양을 앞둬 눈길을 끈다. 포스코이앤씨는 8월 김해시 신문1지구 도시개발구역 A17-1블록에 ‘더샵 신문그리니티 2차’를 분양할 예정이다.

단지는 전 세대가 남향 위주로 배치되어 풍부한 채광과 쾌적한 생활 환경을 누릴 수 있다. 특히, 단지 바로 남측이 고층 건물이 들어설 수 없는 단독주택용지로 계획되어 있어, 막힘없는 영구 조망과 탁 트인 개방감을 확보했다.

쾌적한 주거 환경도 자랑이다. 대청천이 단지 바로 옆에 있어 천 주변의 수변공원을 이용할 수 있으며, 용두산과 반룡산, 조만강 생태체육공원, 국립용지봉 자연휴양림 등이 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

이 밖에 교육, 편의, 교통 등 다양한 생활 인프라를 갖췄다. 우선, 단지 좌측에 신문1지구초등학교(‘27년 9월 개교 예정)가 있는 ‘초품아’ 단지로 자녀의 안전한 통학이 가능할 예정이다. 이 밖에 장유중, 월산중, 대청중, 장유고, 대청고 등 중∙고등학교와 김해시립장유도서관이 가까워 우수한 교육 환경을 갖췄다.

단지에서 반경 1.5km 내에는 김해 최대 규모의 김해관광유통단지가 위치해 있다. 김해관광유통단지에는 롯데워터파크, 롯데가든파크, 테이스티그라운드 등의 여가공간과 롯데프리미엄아울렛, 농협하나로클럽 등 쇼핑시설, 200개 객실 규모의 롯데호텔앤리조트 김해 등이 들어선 김해의 대표적인 관광지로 꼽힌다. 이와 함께 롯데마트 장유점, 하나로마트 김해점, 갑을장유병원, 롯데시네마 김해아울렛점, CGV 김해율하점 등도 편리하게 이용할 수 있다.

산업단지가 가까운 직주근접 입지도 갖췄다. 단지에서 차량 10분 거리에 전기·전자, 메카트로닉스, 의료∙정밀기기 업체 등이 입주해 있는 김해골든루트일반산업단지와 서김해일반산업단지가 위치해 있다. 또한 의료 관련 업체가 들어서는 이지일반산업단지도 차량 이용 시 약 15분 만에 이동할 수 있어 출퇴근이 편리하다.

한 부동산 전문가는 “아파트를 선택하는 기준이 이전에는 입지에 한정됐다면, 최근에는 조망과 같은 차별화된 특징이 단지의 가치를 좌우하는 중요한 척도로 떠오르고 있다”라며 “더샵 신문그리니티 2차의 경우 대청천 등 녹지에 둘러싸여 있어 쾌적한 주거환경은 물론, 자연 조망권까지 갖춰 수요자들의 관심이 높다”라고 말했다.

한편, ‘더샵 신문그리니티 2차’의 견본주택은 경남 김해시 대청동 일원에 위치해 있다.