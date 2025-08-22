“美투자 늘리는 글로벌 기업에 보조금 대가 지분 인수 요구 안해” “TSMC, 미 정부가 지분 요구시 보조금 반환 논의”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 미국에 대규모 반도체 투자를 하는 글로벌 기업들에 반도체법(CHIPS Act)에 따른 보조금을 주는 대가로 이들 기업의 지분을 확보하는 방안을 검토하는 것으로 알려진 가운데, 현재 투자를 늘리고 있는 해외 기업들에 대해선 지분을 확보할 계획이 없는 것으로 전해졌다.

이같은 구상이 현실화될 경우, 미국 현지에 대규모 반도체 공장을 짓는 삼성전자 역시 트럼프 행정부로부터 촉발된 지분 변동 리스크를 피할 수 있을 가능성이 제기된다.

월스트리트저널(WSJ)은 21일(현지시간) 백악관 관계자의 발언을 인용해 “상무부가 미국 내 투자를 확대하고 있는 대만 TSMC 같은 기업들의 지분을 보유하는 방안을 검토하고 있지 않다”고 보도했다. 다만 “투자 약속을 늘리지 않고 있는 기업들은 보조금을 받는 대가로 지분을 제공할 필요가 있을 수도 있다”고 전했다. 백악관 관계자는 “상무부는 TSMC와 마이크론의 지분을 확보할 생각이 없다”고 말한 것으로 알려졌다.

앞서 19일 하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 CNBC와의 인터뷰에서 “도널드 트럼프 대통령은 미국이 거래의 혜택을 받아야 한다고 판단한다”며 “왜 1000억 달러 가치의 기업에 이런 돈(반도체법 보조금)을 줘야 하나. 미국 납세자들에게 어떤 이익이 있나. 트럼프의 답변은 우리 돈에 대한 지분을 확보해야 한다는 것”이라고 말했다. 반도체법에 따른 보조금을 받는 기업들에 미국 내 총투자를 늘리도록 요청하면서, 동시 이를 통해 미국 납세자들에게 더 유리한 조건을 협상하려는 입장이란 설명이다.

그는 “전임 바이든 행정부는 인텔, TSMC, 모든 기업에 그냥 무료로 돈을 줬다”며 “트럼프 대통령은 이를 ‘돈을 주려면 지분을 원한다. 돈을 주려면 그 이익의 일부를 원한다’고 바꾸고 있다”고 말했다. 이 같은 발언은 트럼프 행정부가 인텔뿐만 아니라 TSMC, 삼성전자의 지분도 확보하려는 것으로 받아들여졌다.

전임 조 바이든 행정부 시기인 지난해 12월 미 상무부는 반도체법에 따라 TSMC 66억달러(약 9조2000억원), 마이크론 62억달러(약 8조6000억원), 삼성전자 47억5000만달러(6조6000억원) 등의 보조금을 지급하기로 하는 계약을 해당 기업들과 맺었다.

보조금은 제조시설 등 이들 기업이 약속한 미국 내 투자 프로젝트의 규모에 따라 정해졌고, 보조금 집행은 프로젝트 이행에 따라 순차적으로 지급되는 구조다. 이들 기업 중 TSMC와 마이크론은 트럼프 행정부 출범 이후 추가 대미 투자를 약속했다.

지난 3월 웨이저자 TSMC 회장은 백악관에서 트럼프 대통령을 면담한 뒤 미국에 1000억달러(약 146조원)를 추가 투자하기로 했다고 발표했다. 미국 마이크론도 지난해 말 발표한 계획보다 대미 투자를 늘리기로 했다고 지난 6월 발표했다.

한편 TSMC 경영진은 미국 행정부가 보조금 대가로 주주로서 참여를 요구할 경우 보조금을 반환하는 방안에 대해 예비적 논의를 했다고 익명의 소식통들이 전했다.

TSMC는 대미 투자에서 미국 정부의 보조금에 크게 의존하지 않는 상황인 것으로 전해졌다.