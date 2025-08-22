- 최고층 49층 높이로 탁 트인 조망 갖추고, 특화 커뮤니티 도입해 관심 집중

- 고층이 주는 시각적 소유감·공간의 체적 효과, 프리미엄 주거 가치 부각

대전 도심에 들어서는 ‘대전 하늘채 루시에르’가 수요자들 사이에서 큰 화제를 모으고 있다. 단순한 아파트가 아니라, 대전의 주거 패러다임을 바꿀 초고층 주상복합으로 자리매김할 것이란 평가다.

이 단지는 대전 최고 수준인 지상 49층 높이로 조성돼 탁 트인 조망권을 갖춘 것이 가장 큰 특징이다. 이를 통해 ‘시각적 소유’를 극대화하고, 상징성과 랜드마크 가치를 동시에 확보할 것으로 기대된다. 또한 고급스러운 외관 디자인과 세련된 문주 설계, 특화 커뮤니티 시설을 도입해 대전에서는 경험하기 어려웠던 초고층 프리미엄 주거 문화를 구현할 예정이다.

특히 단지는 째깍섬X모그와이, 종로엠스쿨 2개사와의 업무협약을 통해 대전 최초의 원스톱 돌봄·교육 솔루션을 제공할 계획이다. 이 같은 차별화된 서비스까지 더해지며 수요자들의 눈길이 집중되고 있다.

■ 초고층 주거가 주는 ‘시각적 소유’와 ‘공간의 체적’

전문가들은 대전 하늘채 루시에르가 화제를 이어가고 있는 이유를, 초고층 주상복합이 가진 본질적 매력에서 찾는다.

실제 주거 트렌드에서도 초고층의 선호도는 꾸준히 확대되고 있다. 건축가 유현준 교수는 한 강연에서 “고층 거주자는 집 내부뿐 아니라 창밖으로 펼쳐진 도시와 하늘까지 심리적으로 소유한다고 느낀다”고 설명했다.

이는 물리적 소유가 아닌 ‘시각적 소유’ 개념이다. 직접 발을 디디지 않아도, 창문 너머로 끝없이 펼쳐진 경관이 내 생활의 일부가 되며, 더 넓은 공간을 가진 듯한 심리적 만족감을 주는 것이다.

또한 그는 “권력의 크기는 사람이 누리는 공간의 체적에 비례한다”는 관점을 제시했다. 넓이와 높이를 동시에 가진 체적은 고층으로 올라갈수록 기하급수적으로 커지며, 이는 곧 심리적 안정감과 우월감을 제공한다.

즉, 초고층 주거는 단순히 높이가 아닌, 광활한 공간 경험과 상징성을 통해 삶의 질을 끌어올리는 주거 형태라는 것이다.

■ 대전 하늘채 루시에르, 로열 동·호수 중심 계약 성황

이렇다 보니 대전 하늘채 루시에르는 지난 8월 1일부터 견본주택에서 진행 중인 선착순 동·호 지정 계약에서 로열 동·호수 물량을 중심으로 계약 호조를 이어가고 있다.

분양 관계자는 “대전에서 초고층 주거 문화를 선도할 단지라는 인식이 확산되면서 연일 문의가 이어지고 있다”며 “로열 동·호수뿐 아니라 잔여 물량도 순조롭게 계약이 진행 중”이라고 말했다.

그런 가운데, 단지는 주변에 이어지고 있는 개발 호재로 주목도를 더욱 높이고 있어 눈길을 끈다. 특히 단지 인근에는 초고층 주거단지의 공급이 연이어 계획되면서, 대전 하늘채 루시에르로 시작된 지역 일대 초고층 주상복합 열풍과 프리미엄 주거 중심지가 될 것으로 기대되고 있다. 실제 대전 부동산 업계에 따르면, 주변에서는 은행1구역 재개발 사업이 최고 60층의 초고층 단지로 계획 중이며, 유성구 장대B구역 역시 최고 54층 초고층 단지를 추진하고 있는 것으로 알려졌다.

이 밖에도 충청권 광역철도(2027년 예정), 도시철도 2호선 트램(2028년 예정) 등 교통망 확충이 예정돼 있으며, 선화구역·중앙로 일원·대전역세권 일대 134만㎡ 부지를 개발하는 대전 도심융합특구 사업도 추진 중으로, 이로 인한 미래가치까지 선점하려는 수요층의 움직임은 더욱 커지고 있다는 게 주변 부동산 관계자들의 전언이다.

한편 대전 하늘채 루시에르는 대전 중구 선화동 일원에 지하 5층~지상 최고 49층, 전용면적 84~119㎡, 총 998세대 규모로 조성되는 초고층 아파트다. 이 중 전용 84㎡, 657세대를 1회차 분양으로 우선 공급 중이다.

견본주택은 대전광역시 서구 도안동 일원에 마련돼 있으며, 입주는 2029년 7월 예정이다.