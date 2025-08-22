23일부터 동별 주민자치회 주민총회 개최 마을 사업 안건 상정, 다득표 된 사업은 2026년 지역사업으로 실행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 23일부터 9월 27일까지 16개 동 주민센터에서 ‘2025년 은평구 주민자치회 동 주민총회’를 개최한다고 밝혔다.

주민총회는 주민자치회와 지역 주민이 함께 힘을 모아 마을에 꼭 필요한 사업을 발굴, 투표를 통해 실행 사업을 결정하는 주민 참여의 장이다.

주민들은 지난 3월부터 마을에 필요한 의제를 직접 발굴하고 행정 부서의 검토를 거쳤으며 이번 총회를 통해 의제 안건을 상정한다.

주민총회 투표 분야는 ▲동특성화(동 중장기 사업) ▲환경(기후위기 대응에 필요한 사업) ▲프로그램(교육, 복지, 문화사업) ▲시설 등 동별 7000만 원 상당의 사업이다. 분야별로 사전투표와 현장투표, 온라인 투표를 합산해 다득표 된 사업은 2026년 해당 동 지역사업으로 실행된다.

김미경 은평구청장은 “주민총회는 단순한 회의가 아니라, 주민이 직접 마을의 미래를 결정하는 풀뿌리 민주주의의 실현장이라는 점에서 큰 의미가 있다”며 “은평구 주민 여러분께서 많이 참석해 마을을 바꾸는 주인공이 되기를 바란다”고 말했다.