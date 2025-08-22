[헤럴드경제=고재우 기자] 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 업비트의 한국 공식 텔레그램 채널을 오픈했다고 22일 밝혔다.

텔레그램 채널을 통해 업비트는 공지 사항과 주요 소식을 이용자에게 보다 신속하고 투명하게 전달할 계획이다. 특히 공식 채널을 통한 소통으로 사칭 계정이나 허위 정보로 인한 투자자 피해를 예방하는 효과도 기대된다는 게 업비트 설명이다.

업비트 공식 텔레그램 채널은 텔레그램 앱에서 검색하거나 공식 URL을 통해 이용 가능하다. 구독 시에는 최신 소식을 편리하게 받아볼 수 있다.

이와 함께 업비트는 채널 오픈 기념, 오는 9월 2일 오후 5시까지 두 가지 이벤트를 진행한다. 우선 업비트 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널에 대한 이해를 돕기 위한 퀴즈 이벤트다. KYC(본인 확인)를 완료한 회원이라면 누구나 참여할 수 있다. 학습 자료를 확인한 뒤 퀴즈를 풀고 만점을 달성하면 추첨을 통해 10명에게 갤럭시 S25 엣지 업비트 익스클루시브 에디션이 제공된다.

텔레그램 전용 리딤코드 이벤트도 진행된다. 채널 구독자에게 매일 선착순으로 500명까지 사용할 수 있는 리딤코드가 공개된다. 이를 통해 1인당 5000원 상당의 비트코인(BTC)을 받을 수 있다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 업비트 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

업비트 관계자는 “공식 텔레그램 채널은 사용자들이 가장 빠르고 정확한 공지를 받아볼 수 있는 소통 창구”라며 “앞으로도 이용자 보호와 투명한 정보 전달을 위해 다양한 노력을 이어가겠다”고 말했다.