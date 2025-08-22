광산구, 무인기 활용 농촌지역 온열질환 예방

폭염특보 시 주 2회 무인기 예찰

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 광산구(구청장 박병규)가 여름철 불볕더위에 취약한 농촌지역을 중심으로 무인기(드론)를 활용해 온열질환 예방에 나선다.

광산구는 9월까지 ‘폭염 취약지역 무인기 예찰 활동’을 추진한다고 밝혔다.

농로, 외곽 마을 등 차량 접근이 어려운 곳까지 무인기로 살펴 고령자가 많은 농촌지역의 온열질환 발생 위험을 줄인다는 취지다.

무인기 예찰은 ‘폭염 예방 순찰차’ 운행과 함께 이뤄진다.

‘폭염 예방 순찰차’가 농촌지역에 속하는 5개 동(임곡동, 동곡동, 평동, 삼도동, 본량동) 일원을 돌면서, 폭염특보 발효 시 무인기를 띄워 고령 농업인, 야외작업자의 안전을 보호하기 위한 순찰을 벌인다.

무인기에는 열화상 카메라, 방송 장치가 탑재돼 있다.

논‧밭, 비닐하우스 등 고온에 노출된 지역을 상공에서 순찰하며, 야외 작업 자제, 충분한 휴식, 수분 섭취 등을 안내하는 방송을 송출한다.

무인기에 현수막을 부착해 먼 거리에서도 시민이 폭염 행동 요령을 인식하도록 홍보도 진행한다.

‘폭염 예방 순찰차’는 얼음 생수, 햇빛 차단 물품을 싣고 다니며, 위험 상황이 확인되면 즉시 현장으로 출동해 물품을 전달하고, 작업자의 휴식과 안정을 돕는다.

박병규 광산구청장은 “무인기 활용으로 폭염 대응 사각지대를 최소화하고, 농촌지역 주민과 야외작업자에 대한 안전망을 강화하겠다”고 밝혔다.