매기 강·은희경 등 국내외 문화계 인사 한자리 봉준호X아오야마 신지 ‘유레카’ 선정

[헤럴드경제=손미정 기자] 봉준호와 손석희, 강동원, 은희경, 그리고 매기 강 등 국내외 문화계 명사들이 부산국제영화제에서 관객들과 만난다.

제30회 부산국제영화제눈 특별기획 프로그램 ‘까르뜨 블랑슈’를 선보인다고 22일 밝혔다. ‘까르뜨 블랑슈(Carte Blanche)’는 프랑스어로 ‘백지수표’를 뜻하는 말로, 누군가에게 제한 없는 선택의 자유를 부여할 때 사용되는 표현이다.

부산국제영화제와 한국영상자료원이 공동으로 마련한 ‘까르뜨 블랑슈’는 국내외 영화∙문화계 명사들이 직접 선정한 추천작을 상영하고, 작품에 얽힌 경험과 깊이 있는 감상을 관객과 나누는 자리로 준비된다. 명사들의 시선을 통해 작품을 재발견하는 특별한 영화적 경험을 선사할 예정. 이번 ‘까르뜨 블랑슈’에는 봉준호 감독, 매기 강 감독, 강동원 배우, 은희경 소설가, 손석희 언론인 등 국내외 문화계 명사 다섯 명이 참여한다.

‘기생충’을 통해 국제적 인사로 발 돋움한 봉준호 감독은 아오야마 신지의 ‘유레카’(2000)로 관객과 이야기를 나눈다. 2000 칸영화제 경쟁부문에 초청된 ‘유레카’는 비극을 겪은 이들이 떠나는 치유의 여정을 통해, 아오야마 신지 감독 특유의 섬세한 심리 표현이 빛을 발하는 작품이다. 봉준호 감독은 “조용히 다가와 천천히 스며들고, 마침내 가슴속 깊은 곳까지 뒤흔드는 정서적 울림. 이제 우리 곁을 떠난 아오야마 신지의 걸작”이라고 추천했다.

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’로 전 세계에 새로운 한류의 물결을 일으킨 매기 강 감독은 봉준호 감독의 ‘괴물’(2006)을 택했다. 매기 강 감독은 “‘괴물’을 보기 전에는 한 영화가 그렇게 많은 분위기를 오갈 수 있다는 것을 몰랐다”면서 “이 영화를 통해 여러 가지 분위기가 하나의 영화 속에 공존할 수 있다는 것과 그 균형을 어떻게 잡느냐가 중요하다는 걸 배웠다”고 했다.

배우 강동원은 자신이 출연한 최초의 한국형 히어로무비인 ‘전우치’(2009)를 선정했다. ‘전우치’는 고전 소설 전우치전을 모티브로 한 작품으로, 조선에서 봉인된 도사가 현대 서울에서 펼치는 활극을 그렸다. 강동원 배우는 “많은 분이 ‘원조 K-히어로물’이라고 말씀해 주시는 작품인 만큼 오랜만에 큰 스크린에서 함께 즐기고 싶다”라며 기대를 밝혔다.

한국문학의 대표 작가인 소설가 은희경은 미야케 쇼 감독의 ‘너의 눈을 들여다보면’(2022)을 선택했다. 2022 베를린국제영화제 인카운터부문에 초청된 이 작품은 선천적 청각장애를 지닌 복서 케이코가 겪는 심경의 변화를 그린 작품으로, 세밀한 감정 묘사가 돋보인다. 은희경 소설가는 “침묵에 집중하고, 허공 한가운데에 쓰고, 그리고 상처를 준 사람끼리 강가에서 인사를 나누는 영화”라며 작품을 선정한 이유를 밝혔다.

언론인 손석희는 시드니 로멧 감독의 ‘뜨거운 오후’(1975)를 꼽았다. 무더운 여름날, 뉴욕에서 성전환 수술비 마련을 위해 은행 강도를 벌인 두 사람의 절박한 상황과 사회적 갈등을 그린 긴장감 넘치는 범죄 드라마로 복잡한 인물들의 심리 묘사와 현실을 현장감 있게 담아낸 영상미가 돋보이는 작품이다. 손석희는 “올해로 개봉 50주년이다. 실화, 사회적 소수자, 비극, 그리고 미디어에 대한 통렬함 그래서 당시엔 국내에서 볼 수 없었던, 그러나 봐야 할 이유는 너무나 많은 영화다”면서 “무엇보다도 알 파치노”라며 영화의 선정 배경을 전했다.

제30회 부산국제영화제는 9월 17일부터 26일까지 열흘 간 해운대구 영화의전당 일원에서 개최된다.