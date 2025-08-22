25일부터 9월 8일까지 큐알(QR)코드 통해 접수 중장년 응모자 80명 대상으로 명사 초청 특별강연 우선 신청 기회

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 25일부터 9월8일까지 중장년층을 대상으로 ‘인생이모작 슬로건 응모 이벤트’를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 인생이모작 지원사업의 비전과 가치를 담아낼 대표 표어를 발굴하고, 구민 참여를 활성화하기 위해 마련됐다.

응모 대상은 은평구민이라면 누구나 참여할 수 있다. 특별한 혜택으로 응모에 참여한 중장년 구민 최대 80명에게는 10월 23일 은평문화예술회관 숲속극장에서 열리는 ‘이호선 교수 초청 중장년 특별강연’ 우선 신청 기회가 제공된다.

응모하려면 은평구청 누리집 중장년 소식 또는 포스터에 기재된 큐알(QR)코드를 통해 ‘인생이모작 슬로건’과 함께 간단한 설명을 제출하면 된다. 심사와 투표를 통해 선정된 우수작 5편에는 온누리상품권이 수여된다.

김미경 은평구청장은 “이번 이벤트는 생애 전환기를 맞은 중장년의 새로운 도약을 응원하고 지원하는 은평구의 정책 방향을 구민과 함께 만들어가는 뜻깊은 과정”이라며 “많은 구민이 참여해 은평구 인생이모작 사업의 의미와 가치를 널리 확산해 주시기를 기대한다”고 말했다.