9월 18일 도봉구청 2층 선인봉홀 투자 전략, 자산관리 노하우 소개

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 오는 9월 18일 오후 3시 도봉구청 2층 선인봉홀에서 ‘청년경제특강’을 연다.

이번 경제특강에는 350만 유튜버이자 경제전문가인 ‘슈카’가 강연자로 나선다.

강연에서 슈카는 ‘우리는 어떤 투자를 해야 하는가’를 주제로 청년들에게 투자 전략과 자산관리 노하우 등을 소개할 예정이다.

대상은 도봉구 청년(19~45세)과 도봉구민이다. 신청은 8월 25일부터 9월 17일까지 도봉구청 누리집으로 하면 된다. 총 300명을 모집, 선착순으로 접수를 마감한다.

구는 청년들의 경제적 자립 역량을 키워주기 위해 많은 교육을 실시하고 있다. 지난 7월에는 창동 아우르네에서 경제금융특강을 총 5회에 걸쳐 진행했다. 대출, 투자, 부동산 등 실생활과 밀접한 주제를 중심으로, 청년들이 꼭 알아야 할 금융 기초를 다뤘다.

8월 한 달간은 지난 7월 수강자 중 선발된 20명을 대상으로 일대일 맞춤 재무특강을 진행한다. 특강에서는 개별 재무설계와 상담 서비스를 제공한다.

오언석 도봉구청장은 “청년들이 경제적 주체로서 성장할 수 있도록 다양한 교육 기회를 제공하는 데 앞으로도 더욱 최선을 다하겠다”고 말했다.