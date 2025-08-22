한국 문화 바탕한 애니메이션 인기 분석 “‘케데헌’ 어떻게 세계 정복했나” 밝혀 “코미디·액션·음악·초자연적 호러 결합” “넷플릿스 데뷔 두 달 지나도 열기 지속”

[헤럴드경제=김수한 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 세계적인 열풍을 일으킨 가운데, 미국 주요 매체들이 그 배경을 집중적으로 조명하고 나섰다.

미 방송 CNN과 시사주간지 TIME지가 ‘케데헌 열풍’을 자세히 분석하는 기사를 21일(현지시간) 실었고, USA투데이와 골드더비 등 매체들도 미국에서 확산 중인 이 영화의 인기와 작품성에 대해 호평하는 분석 기사를 전했다.

특히 타임지는 “케이팝 데몬 헌터스는 어떻게 세계를 정복했나”는 제목의 기사를 통해 세계 영화계의 올여름 최대 히트작으로 꼽히는 이 영화의 성공 요인을 심층적으로 소개했다.

타임지는 이 영화의 기획·연출을 주도한 한국계 감독 매기 강을 비롯해 공동 감독을 맡은 크리스 아펠한스, 음악 총괄 프로듀서인 이안 에이센드래스, 오리지널사운드트랙(OST) 주요 작곡가이자 보컬로 참여한 이재(EJAE) 등을 모두 인터뷰해 이 영화가 어떻게 만들어졌는지 입체적으로 분석했다.

타임지는 “최고의 아이돌 그룹처럼 케이팝 데몬 헌터스는 한 가지에만 뛰어난 것이 아니다”라면서 “케이팝 걸그룹이 악마 사냥꾼 팀으로 변신하는 이 어린이용 애니메이션 영화는 코미디, 액션, 음악, 초자연적 호러 요소를 결합해 감정적인 보상을 주며 재관람할 만한 가치를 크게 만들었다”고 평가했다.

이어 “넷플릭스에서 조용히 데뷔한 지 두 달이 넘었지만, 이 영화의 성공은 잦아들 기미를 보이지 않고 있다”고 전했다.

이 매체는 영화 속에 정교하게 배치된 한국문화의 다양한 요소와 이야기의 핵심을 차지하는 음악의 완성도가 “문화적 특이성 속에서도 보편성에 대한 신뢰를 높였다”고 분석했다.

그러면서 “케이팝 데몬 헌터스의 성공은 어린이들이 주도했지만, 관객들이 각자의 기기 속에 분절된 스트리밍의 시대에 연령을 초월한 보기 드문 히트작으로 돋보인다”며 “문화적 경계를 뛰어넘어 현재 전 세계 90여개국에서 넷플릭스 시청 순위 10위권에 올라 있을 정도의 성공 시대를 구가하고 있다”고도 덧붙였다.

아울러 극 중 아이돌그룹 사자보이스의 복근이 헌트릭스 멤버 조이의 눈 속에서 팝콘으로 변하는 장면을 비롯해 코믹한 요소를 적재적소에 가미한 점도 성공 비결로 꼽혔다.

CNN은 이날 “케이팝 데몬 헌터스가 여름을 강타했다”는 제목의 기사에서 이 영화의 인기를 “케이팝이 대중문화를 정복한 방식을 설명할 또 다른 기회”라고 정리했다.

CNN은 이 영화가 두 가지 강력한 장르인 케이팝과 초자연적인 퇴마를 성공적으로 결합했으며, OST 수록곡들의 인기가 영화에 대한 관심을 더욱 확산시키고 있다고 전했다.

특히 주요 수록곡인 ‘골든’(Golden)과 ‘유어 아이돌’(Your Idol), ‘소다 팝’(Soda Pop)이 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’ 10위 안에 오른 점을 강조했다.

이전까지 영화 사운드트랙이 빌보드 10위권에 3곡이나 진입한 사례는 1977년 ‘토요일 밤의 열기’와 1995년 ‘사랑을 기다리며’ 외에는 없었다고 진단하기도 했다.

다른 매체 골드더비는 이날 “네, ‘케이팝 데몬 헌터스’는 오스카상을 받을 만한 경쟁작입니다”는 제목의 기사를 통해 이 영화가 최고 권위의 오스카(아카데미)상 유력 후보로 거론되고 있다고 전했다.

이 매체는 “케이팝 데몬 헌터스는 의심할 여지 없는 대중문화의 센세이션”이라며 “넷플릭스의 애니메이션 깜짝 히트작이 두 달 전 공개된 이후로 당신은 아마 하루도 빠짐없이 중독성 있는 싱글 ‘골든’의 가사를 따라 부르는 것을 멈출 수 없게 되었을 것”이라면서 이로 인해 “다양한 팬 아트, 노래 커버곡, 온라인 댄스 챌린지를 접하지 않을 수 없을 것”이라고 전했다.

이어 “오스카상 입후보 여부를 문화적 영향력만으로 측정한다면, 케이팝 데몬 헌터스는 아카데미상의 가장 확실한 후보로 꼽힐 것”이라며 이 영화가 최우수 애니메이션상과 영화 주제가상에 지명될 가능성이 높다고 예측했다.

아울러 이 영화가 비평가와 관객 모두에게 사랑받는 드문 성과를 거두고 있다면서 영화평점 사이트 로튼토마토에서 비평가 평점이 만점에 가까운 97점을 받고 있다고 전했다.

로튼토마토에서 이 영화의 일반 관객 평점은 5000명 이상이 참여한 가운데 이날 기준 91점을 기록하고 있다.