르완다 정부, KT 풋옵션 행사 ‘거절’ 공정가치 산정 ‘이견’…중재재판소 行 결론까지 ‘하세월’…적자 확대 우려도

[헤럴드경제=고재우 기자] KT 해외 자회사 KTRN이 르완다 정부를 상대로 ‘법적 대응’에 나선 것으로 파악됐다.

르완다 정부가 KT에 약속했던 ‘4세대 이동통신(4G) 롱텀에볼루션(LTE) 사업(4G 사업)’ 독점사업권을 회수한 데 이어, 풋옵션 행사에도 거부 의사를 밝히면서 투자금 등 회수가 요원해졌기 때문이다.

이런 가운데 KTRN 르완다 현지 초기 투자금 약 1080억원, 누적 손실 약 3323억원 등 손실 규모만 4000억원을 훌쩍 넘을 것으로 전망된다. 특히 국제중재 과정도 상당 기간 소요될 것으로 예상되면서 KTRN 적자 규모는 더 커질 수 있다.

KT가 르완다 정부를 상대로 법적 대응에 나서면서 현지 또 다른 자회사인 AOS의 운명에도 악영향이 우려된다.

21일 헤럴드경제가 이해민 조국혁신당 의원실을 통해 입수한 ‘르완다 KTRN 경과 및 계획’에 따르면 올해 3월 르완다 정부가 풋옵션 행사를 수용하지 않으면서 KT는 지난달 국제중재에 나섰다.

▶우려가 된 현실…풋옵션 자신하던 KT ‘망연자실’= 지난 2013년 9월 KT는 르완다 정부와 합작법인 ‘KTRN(KT 51%·르완다 정부 49%)’을 설립하고, 4G 사업 ‘독점사업권’을 보장받았다.

문제가 발생한 건 지난해 3월이다. 르완다 정부가 4G 확산 부진의 원인으로 KTRN 독점사업권을 지목했고, 같은 해 7월 이를 취소했다. 이미 KTRN은 르완다 내 4G 전국망 구축에 약 1080억원을 썼고, 누적 당기순손실(2013년~지난해)도 약 3323억원에 달했다.

당시만해도 KT는 원활한 출구 전략을 자신했다. 양자 간 계약서 내 ‘풋옵션’이 포함돼 있다는 이유에서였다.

풋옵션은 특정 자산을 미리 정해진 가격(행사 가격)으로 팔 수 있는 권리를 말한다. 르완다 정부가 독점사업권을 회수하면서 KTRN 주식 가치가 휴지 조각이 될 것이란 지적이 많았으나, KT는 숱한 비판에도 풋옵션을 근거로 투자금 등 회수를 낙관했다.

하지만 이는 KT의 희망 사항이었다. 풋옵션 행사를 위해 KTRN은 르완다 정부에 공정가치(FMV) 산정을 요구했고, 르완다 정부는 이를 거절했다. 르완다 정부는 “KTRN 투자에도 자국 내 4G 가입자는 늘지 않았고, KT 투자금과 공공 손실에 따른 정부의 손해가 비슷하다”는 이유를 들어 풋옵션 행사를 거부한 것으로 알려졌다.

쉽게 말해 르완다 정부도 KT만큼 손해를 봤다는 것이다. 우려가 현실이 된 순간이었다.

▶지난한 국제중재, ‘연 250억’ 적자 쌓일 위기= 결국 KT에 남은 선택지는 법적 대응 뿐이었다.

하지만 이마저도 녹록지 않은 상황이다. 국제중재에 나서기 위해서는 KT 1인, 르완다 정부 1인, 양측 관계인 1인 등이 임명돼야 하는데, 여기에 걸리는 시간만 3개월가량이 될 전망이다.

이마저도 합의에 이르지 못한다면 헤이그 상설중재재판소에서 중재인 선임에 나선다. 이 경우 재판부 구성 및 국제중재 절차 진행에만 최소 1년 이상 소요될 것으로 예상된다. 해당 기간 연간 250억원에 달하는 KTRN 당기순손실도 켜켜이 쌓일 예정이다.

르완다에 남은 또 다른 KT 자회사인 AOS도 문제다. AOS는 르완다 현지 IT 프로젝트를 수주하고 있는 곳으로, KTRN이 지속해서 손실을 낸 것과 달리 나름 견고하게 사업을 유지 중이다.

공시에 따르면 AOS 2023년 매출 82억5200만원·당기순익 1억2800만원, 지난해 107억5800만원·6억4300만원 등이다. KT와 르완다 정부 간 법적 갈등이 지속되면 AOS 현지 사업도 영향을 받을 수밖에 없는 구조다.

이에 대해 KT는 “KTRN 당기순손실은 상환우선주 발생으로 인한 ‘회계상 평가손실’”이라고 밝혔다. 이어 “향후 KTRN 분쟁 진행 경과에 따라 AOS 처리 방안을 검토할 예정”이라고 덧붙였다.

이 의원은 “이번 사안은 단순히 한 기업의 투자 손실 문제가 아니라 대한민국 기업이 해외에서 정당한 권리를 보장받을 수 있느냐에 직결된 문제”라며 “KT가 르완다 정부와 맺은 약속이 일방적으로 훼손된 만큼, 이번 사건이 국제적으로 한국 기업의 신뢰와 경쟁력을 훼손하는 선례가 되지 않도록 정부가 적극적으로 나서야 한다”고 강조했다.