[헤럴드경제=한지숙 기자] 검찰이 회사 자금 43억원을 횡령한 혐의로 기소된 배우 황정음(40)에 대해 징역 3년을 구형했다.

21일 법조계에 따르면 제주지법 제2형사부(임재남 부장판사) 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 특정경제범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의를 받는 황정음에 대해 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.

황정음은 자신이 지분 100%를 소유한 가족 법인이 대출받은 자금 중 7억 원을 가지급금 명목으로 받아 가상화폐에 투자한 것을 비롯해 2022년 12월까지 회삿돈 43억 4000여만 원을 횡령한 혐의로 불구속 기소됐다. 황정음은 이 중 42억여원을 가상화폐에 투자한 것으로 알려졌다.

해당 가족법인은 훈민정음엔터테인먼트로, 황정음은 자신에게 부과된 재산세와 지방세를 낼 목적으로 카드 값 444만원과 주식 담보 대출 이자 100만원도 횡령한 금액으로 납부한 것으로 파악됐다.

황정음 측은 지난 5월 첫 공판에서 공소 사실을 모두 인정했다. 이후 5월 30일, 6월 5일 두 차례에 걸쳐 횡령금 전부를 변제했다고 소속사를 통해 밝혔다. 그는 해당 관련 자료를 제주지법에 제출한 것으로 전해졌다.

당시 황정음은 “제 연예활동을 위해 연예기획사를 설립하여 운영하여 왔다”며 “회사를 키워보고자 하는 마음을 가지고 있던 차에, 2021년 경 주위 사람으로부터 코인 투자를 통해 회사 자금을 불려보라는 권유를 받고, 잘 알지 못하는 코인 투자에 뛰어들게 되었다. 회사 명의의 자금이었지만, 제 활동으로 벌어들인 수익이었기에 미숙한 판단을 하였던 것 같다”라고 입장을 냈다.

황정음에 대한 선고 공판은 9월 중 열린다.