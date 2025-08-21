광양·포항 철강 관세 직격탄·울산·서산 석화 부진 겹쳐 홈플러스 15개 매장 폐점…고용부 “현장 위기 적시에 포착·대응”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 철강·석유화학 등 주력 제조업의 고용 부진과 대형 유통업체 구조조정이 겹치면서 지역 일자리 불안이 커지고 있다. 정부는 전국 단위 전담 태스크포스(TF)를 가동해 고용 위기 확산을 막는 데 나선다.

고용고용부는 21일 정부세종청사에서 전국 8개 지방고용노동관서장이 참석한 가운데 제2차 ‘지역 고용상황 점검회의’를 열고, ‘지역 고용 현안 대응 TF’를 본격 운영하기로 했다.

철강·석화 부진, 유통업 폐점 직격탄

최근 광양·포항은 미국의 고율 관세 여파로 철강산업이 위기를 맞고 있으며, 울산·서산·여수는 석유화학산업 부진으로 고용 불안이 가중되고 있다. 서산과 포항은 이미 산업위기 선제대응지역 지정을 산업통상자원부에 신청했다.

여기에 홈플러스가 9개 시·도에서 15개 임차매장을 폐점하기로 하면서 고용 충격은 제조업뿐 아니라 유통업 전반으로 확산되는 양상이다.

고용부는 본부와 8개 지방청에 전담 TF를 설치해 지역 고용 현안을 정례적으로 점검하고 필요 시 수시 대응에 나서기로 했다. 본부 TF는 노동시장정책관을 팀장으로 고용서비스정책과, 기업일자리지원과, 근로감독기획과 등이 참여하며, 월 2회 회의와 함께 8개 지방청 합동 확대회의를 병행한다.

지방청 역시 고용센터 소장을 중심으로 월 2회 지역 내 대량 고용 변동, 임금 체불, 실업급여 수급 현황 등을 집중 점검하고, 취업지원·고용안정 대책을 신속하게 집행한다는 계획이다.

김영훈 장관 “지역 존립의 필요충분조건은 일자리”

김영훈 장관은 모두발언에서 “제조업과 건설업 고용이 각각 13개월, 15개월 연속 줄어드는 등 지역 고용상황은 매우 엄중하다”며 “철강·석유화학산업 부진과 홈플러스 폐점이 겹치면서 지역 일자리 기반이 흔들리고 있다”고 진단했다.

이어 “지역 고용은 단순히 일자리 문제가 아니라 지방 균형성장과 국가 성장의 중요한 토대”라며 “고용 현안 대응 TF를 통해 위기를 적시에 포착하고 신속히 대응해 청년들이 지역에 남아 성장할 수 있는 기반을 만들겠다”고 강조했다