[헤럴드경제=민성기 기자] 웹툰 작가 이말년으로 활동한 유튜버 침착맨이 만화 은퇴를 선언했다.

지난 20일 방송한 MBC ‘라디오스타’(라스)에는 전 바둑기사 이세돌, 슈퍼주니어 김희철, 침착맨, 권성준 셰프(나폴리 맛피아)가 출연해 이야기를 나눴다.

침착맨은 만화를 다시 그릴 생각이 없냐는 물음에 “만화는 중단했고, 계획도 없다”고 했다.

그러면서 “만화를 중단한 이유는 내가 표현을 못하더라. 부단한 노력을 하고 단련해야 하는데, 그림 단련할 시기에 인터넷 방송에 맛을 들였다. 확실하게 그만뒀다. 은퇴다”고 말했다.

침착맨은 웹툰 작가로 복귀하라고 제안한 허영만 작가에게 영상편지를 남기고 “기대에 부응하지 못하고 죄송하다”면서도 웹툰을 다시 할 생각은 없다고 했다.

앞서 허영만은 ‘라스’에 출연해 이말년을 언급하며 “새로운 스타가 나온 것 같았다”며 “술값 들고 나한테 전화해요”라고 영상 편지를 남긴 바 있다.

침착맨은 “허영만 선생님의 영상 편지를 보고 감사하면서도 제가 그만둔 이유를 정확히 짚으셨구나 싶었다”고 전했다.

이어 침착맨 역시 영상편지로 허영만의 메시지에 화답했다. 침착맨은 “기대에 부응해야 하는데 인터넷 방송이라는 사파에 빠져서, 정파의 길을 걷지 못해서 죄송하다”라며 “관심 보여주셔서 감사하게 생각한다. 인터넷 방송도 창작의 한 길이니까 제가 할 수 있는 부분을 하겠다. 선생님 만화의 독자로서 감사히 감상하겠다”고 전했다.

이어 “사실 만화 협회 소속이 아니다. 정식 만화가가 아니기 때문에 너무 큰 기대는 안 하시는 게 좋을 것 같다”면서 “허영만 선생님은 워낙 전설이시기 때문에 거론된 것만으로도 영상이다”라고 설명했다.