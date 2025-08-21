피싱범죄 속아 수억 잃은 피해자들 평생 돈 잃은 80대, 집까지 내놓아 잘나가던 사업가, 가짜 거래에 추락 조직, 사무실 이동 운영…피해 확산 경찰 “투자사칭 사기, 꼭 확인해야”

피해자들에게 피눈물을 안긴 범죄 조직의 말로는 초라하다. 그들이 작당해 사기를 모의하던 사업장은 오래 사람의 손길이 닿지 않아 곰팡이가 슬어있었다. 저녁으로 시켰던 배달 음식에는 초파리만 들끓고 있었다. 서울경찰청 광역수사단은 이들 피싱 조직을 최근 일망타진했다.

피싱 범죄는 큰 상처를 남겼다. 평생 모은 돈 수억 원을 잃은 한 80세 할머니는 살던 집을 내놓기로 했다. 잘 나갔던 사업가는 이제는 직원 월급도 못 주는 처지가 됐다. 헤럴드경제가 들은 피해자들의 이갸기를 정리했다.

김모(80) 씨는 주식이라면 자신 있었다. 주식투자 경력만 30년. 일반인은 접근이 어려운 비상장 주식으로 재미를 본 적도 있다. 그래서 김씨는 속지 않을 자신이 있었다. 최근 실직한 아들에게, 야구에 소질을 보이는 손자에게도 든든한 버팀목도 되고 싶었다. 김씨에게는 투자에 뛰어들 동기도, 능력도 있었다. 그렇게 믿었다.

지난해 12월 전화를 받았다. 그의 삶을 송두리째 뒤흔든 한 통의 전화. 투자 정보였다. 그놈들이었다. 그 후 손자뻘인 젊은 사람들은 하루에도 몇 번씩 살갑게 전화했다. 그놈들의 손이 김씨에게 뻗치기 시작한 때다. “곰살맞게 하루에도 몇 번씩 안부 전화가 왔다. 아들, 손자 다 있는 입장에서 가여웠다.” 김씨가 받은 인상이었다.

그들은 ‘○○해운’이란 종목이 곧 상장한다고 흘렸다. 지난해 12월 말이 상장 ‘디데이’라고 했다. 김씨는 분주하게 돈을 마련했다. 주당 2만5000원에 2600주를 샀다. 김씨는 단박에 약 7000만원을 송금했다.

당시에는 진짜 큰 수익을 만질 수 있을 것 같았다. 어디서 들었는지 주당 6만5000원에 사겠다는 이가 나타났다. 그놈들은 구매희망자를 주선해 줬다. 구매희망자는 4만2000원에 맞춰 달라며 흥정도 붙였다. 이상한 느낌은 없었다. 나중에야 그놈들이 데려온 ‘바람잡이’였음을 알았다.

흥정 중 그놈들이 다시 끼어들었다. 개인과 거래하면 손해라는 것이다. 기업과 거래해야 한다며 자산운용사를 소개했다. 이때부터 각종 수수료, 세금 명목으로 돈이 계속 들어갔다. 이미 수천만원을 넣은 후였다. 낌새가 이상해도 더 이상 발을 뺄 수 없는 지경이었다.

그놈들은 회유와 겁박을 반복했다. 상장만 되면 소유 주식의 50%를 추가로 준다고 했다. 어떤 때는 돌변했다. ‘싹싹하던’ 젊은이는 “여기서 그만할 거예요? 그럼 그만하세요. 다 잃는거죠”라며 겁을 줬다. 하루에도 전화는 셀 수 없이 걸려왔다. 한 번 연결된 통화는 좀처럼 끝나지 않았다. 어느 날은 저녁에 걸려 온 전화가 늦은 밤인 오후 11시까지 이어졌다. 김씨는 전화에 시달리다가 정신을 잃었다.

그놈들은 ‘비상장주가 거래되도록 노력하고 있다’며 한 번에 수천만원씩 수시로 요구했다. 연말에 상장한다는 일정은 그럴 듯한 이유로 차일피일 미뤄졌다.

그렇게 올해 4월이 됐다. 당초 그들이 호언했던 상장일을 사흘 앞두고 전화가 걸려왔다. “선생님은 사기 피해를 보았다”는 서울경찰청 형사의 전화였다. 김씨가 매수했던 비상장주, 주식 거래 사이트는 모두 가짜였다.

결과적으로 모았던 돈 3억원과 지인들로부터 빌린 돈 3억원을 합쳐 총 6억1830만원의 피해를 당했다. 사건 발생 후 수개월이 흘렀지만 김씨는 아들에게조차 정확한 피해 금액을 말하지 못하고 있다. 갖고 있던 재산 일부를 정리하고 집을 팔아 빚을 갚을 예정이다.

A(50) 씨는 젊어서 산전수전 다 겪어 물정에 밝았다. 특히 일찍이 IT 기술에 밝았다. 컴퓨터, 전산 네트워크 설비 업무를 했다. 컴퓨터 매장에서 일하고 PC방도 운영했다. A씨가 ‘의류 검품 업체’를 차려 잘 나갈 때에는 월 1000만원도 벌었다. 불경기가 닥치며 업체도 어려워졌다. 자금이 잘 돌 때에는 거래처 대금, 직원 월급 걱정이 없었다. 하지만 점점 대금 지급날이 오면 한숨만 내쉬었다. 급전이 필요했다. 현금 흐름상 딱 한 번만 숨통을 틔우면 모든 문제가 해결될 것이라고 믿었다.

마침 전화가 왔다. 이번엔 선물 거래 정보였다. 선물 거래는 전형적인 ‘하이 리스크-하이 리턴 투자’였다. 빠르게 목돈을 확보하려면 승부수를 던져야 한다고 생각했다.

A씨는 수중에 있던 돈 300만원을 넣었다, 잃었다. 이번에는 500만원을 넣었고 또 잃었다. 그놈들은 “선생님 실력은 있는데 시드(자본금)이 작아서 그래요. 조금만 더 넣어봐요”라며 부추겼다. A씨는 동생에게 500만원을 빌렸다. 그렇게 쏟아부은 돈이 4040만원이 됐다. 당장 거래처 대금으로 나갔어야 할 돈은 ‘가짜 선물 거래’ 조직으로 들어갔다. 선물 종목도, 거래 사이트도 다 가짜였다.

더욱 문제는 피해 회복이 어렵다는 점이다. 범죄로 자금을 다 잃은 그는 거래처에 지불해야 할 자금과 인건비를 마련을 위해 더 큰 돈이 필요하다. 그는 또 다시 ‘투자리딩방’에 발을 들이고 있다. 지푸라기라도 잡는 심정이다. 악순환의 반복이다.

A씨는 “지금도 리딩방에 들어가서 하고 있다”며 “이번에도 마찬가지 같은데 ‘어떻게 해야 하나 지금 고민이 많다’”고 한숨을 내쉬었다.

그러면서 “2000만원 정도 들어간 것 같다”며 “다 그만두고 택배나 이런 일 할 수 있으면 그렇게 하고 싶다. 문 닫는 순간 거래처에도 피해가 가니깐 어쩔 수 없이 버티고 있다”고 덧붙였다.

21일 헤럴드경제 취재에 따르면 서울경찰청 광역수사단 형사기동대 피싱범죄수사계는 지난 5일 지난 A씨와 김씨를 속인 피싱 범죄 3개의 조직을 검거해 와해시켰다. A씨가 당한 가짜 선물 거래 사이트를 운영한 피싱 범죄 조직은 지난 6월 검거됐다. 이들은 3개월 단위로 옮겨 다니며 콜센터 등 사무실을 운영했다. 경찰에 붙잡혔을 때 이용하던 서울 강북구 수유동 사무실은 범죄 조직의 말로를 보여줬다.

지난 8일 기자가 찾은 해당 사무실은 스산한 기운마저 감돌았다. 일당이 검거된 이후 약 2개월간 사람의 손길이 닿지 않은 듯했다. 사무실 문 앞, 이들이 2개월 전 저녁으로 주문한 배달 음식에는 초파리가 들끓고 있었다. 우편함에는 미납된 각종 공과금 고지서가 가득 들어있었다. 그중에는 지난 5월부터 미납된 고지서도 있었다.

이들의 사무실 바로 옆 인테리어 가게를 운영하는 사장은 “얼마 전부터 젊은 남자들이 우르르 왔다갔다 했다. 젊은 사람들이 사무실 차린 정도로 알았다”며 “겉보기에는 피싱 조직이라고 생각도 못 했다”고 설명했다.

수사를 담당한 남철안 피싱범죄수사계 수사6팀장은 고도화되는 피싱 범죄 수법에 대한 각별한 주의를 강조했다.

“피싱 범죄 조직 사이에서 유통되는 개인정보들은 관련 범죄에 이미 여러 차례 유통됐던 개인정보들입니다. 전화를 걸어서 ‘저번에 손해 보셨죠? 이번엔 저희가 손실 보상해드릴게요’라고 접근합니다. 은행이나 정부 기관을 사칭하는 전통적 피싱 말고도 주식 투자를 가장한 사기가 빈번하니 제대로 된 경로가 맞는지 확인 또 확인해야 합니다.”

