‘독 스쿨’ 참여해 청소년 학습 콘텐츠 연계

[헤럴드경제=유혜림 기자] 토스뱅크가 자체 제작한 다큐멘터리 ‘웹툰노동’을 통해 DMZ국제다큐멘터리영화제에 참여한다고 21일 밝혔다. 청소년 온라인 교육 플랫폼인 ‘독 스쿨(Doc School)’을 통해 건전한 금융생활의 바탕이 되는 ‘공정한 근로계약 문화’를 청소년에게 알린다.

독 스쿨은 다큐멘터리의 교육적 가치에 주목해 기획된 청소년 온라인 교육 프로그램이다. DMZ국제다큐멘터리영화제가 직접 운영한다. 다양한 주제의 다큐멘터리를 제공하고 현직 교사와 영화 교육 전문가가 제작한 워크시트 활동지를 통해 학생들이 자유롭게 토론할 수 있게 해 사고의 확장을 돕는다.

독 스쿨은 2020년 첫선을 보인 이후 매년 약 6만명, 누적 약 25만명이 참여하며 높은 호응을 얻고 있다. 이에 청소년부터 건강한 노동 인식 및 계약 문화에 대한 이해를 높이기 위해 토스뱅크는 독 스쿨 참여를 결정했다는 설명이다.

다큐멘터리 ‘웹툰노동’은 토스뱅크가 자체 제작한 다큐멘터리다. 웹툰 보조작가의 노동 현실과 계약 문제를 다룬 필름이다. 웹툰 산업 내 다양한 이해관계자의 목소리를 담아 창작 현장의 근로환경과 계약 관행을 조명하고, ‘계약은 나를 지키는 첫 걸음’이라는 메시지를 전한다. 다큐멘터리의 교육적 가치를 높이 평가한 DMZ국제다큐멘터리영화제 측의 협업 제안이 선행했다.

‘웹툰노동’은 총 231만 회 이상의 조회수를 기록했다. 웹툰 작가는 청소년들이 선호하는 유망 직종 중 하나로 떠올랐지만, 건전한 창작 기반 마련과 노동자의 권익 보장 등은 여전히 과제로 남아 있다. 토스뱅크는 이번 청소년들의 관람 및 인식 형성을 통해 향후 지속가능한 창작 생태계와 노동환경이 형성되는 데 중요한 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

DMZ Docs 인더스트리 토크에도 토스뱅크는 참여한다. 다큐멘터리 창작자와 관객이 한 자리에 모여 작품에 담긴 의미와 제작의 맥락, 동시대의 고민을 자유롭게 나누는 대화형 프로그램이다. 첫째날인 9월 12일 ‘웹툰노동’을 상영하고, 관람객과 심도 깊은 이야기를 대화를 이어갈 예정이다.

문유진 토스뱅크 CSR 매니저는 “금융생활은 건강한 노동에서 비롯되기에, 계약은 일하는 나를 지키는 데 반드시 필요한 장치”라며 “앞으로도 ‘쉬운 근로계약서’부터 캠페인, 교육 플랫폼 참여까지 우리 사회에 바람직한 금융생활을 지탱할 수 있는 근로계약 문화를 위해 노력해 나갈 것”이라고 밝혔다.

앞서 토스뱅크는 지난해 10월 서울시와 업무협약(MOU)을 맺고 ‘쉬운 근로계약서’ 서비스에 웹툰 보조작가 표준계약서를 새롭게 더한 바 있다. ‘웹툰 보조작가 with Toss Bank’ 캠페인을 통해 웹툰 업계 종사자 및 지망생들의 적극적인 지지와 응원도 이끌어낸 바 있다.