한국·북미·유럽 등 한정 판매 SNS 이벤트·팝업 행사 병행

농심이 넷플릭스와 협업해 세계적으로 인기를 끌고 있는 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’의 다양한 캐릭터로 글로벌 팬들과 소통한다고 21일 밝혔다.

농심은 신라면과 새우깡, 소스 신제품 ‘신라면 툼바 만능소스’의 국내외 포장에 케데헌에 등장하는 헌트릭스의 루미, 미라, 조이와 사자보이즈, 호랑이 더피 등 캐릭터를 적용한 제품(사진)을 선보인다. 협업 제품은 한국과 북미, 유럽, 오세아니아, 동남아시아 주요 국가에서 한정 판매한다.

농심은 영화에서 루미와 미라, 조이가 먹은 컵라면의 디자인을 반영한 제품도 선보인다. 글로벌 팬과 소통할 수 있는 소셜미디어 이벤트와 팝업 행사도 진행할 예정이다.

케데헌은 6월 공개 이후 K-팝과 K-푸드 등 한국 문화를 사실적으로 묘사해 주목받았다. 특히 극 중의 컵라면이 농심 브랜드를 연상시킨 것이 이번 협업의 배경이라고 회사 측은 설명했다. 실제 헌트릭스 멤버가 먹는 컵라면 브랜드는 농심과 비슷한 ‘동심’이며 신라면의 ‘매울 신(辛)’ 대신 ‘귀신 신(神)’을 적었다.

농심 관계자는 “소비자가 자발적으로 케데헌에서 농심을 발견한 덕분에 이번 협업이 성사될 수 있었다”며 “농심도 케데헌과 함께 글로벌 소비자에게 K-라면, K-스낵의 맛과 가치를 알리겠다”고 말했다. 정석준 기자