美정부, 보조금 대가로 지분 요구 전문가들 “현실화 가능성 높아” 집중투표제·주주제안권 활용 경영간섭 나설 수도

[헤럴드경제=박지영 기자] 트럼프 행정부가 미국 본토 내 반도체 공장 설립을 조건으로 해외기업에게 주겠다는 보조금을 ‘지분투자’ 방식으로 지급하는 방안을 추진 중이라는 소식에 전문가들은 “현실 가능성이 있다”면서도 “득보다 실이 더 많은 계약이 될 수도 있다”라고 우려했다. 특히 국내 상법 개정안과 맞물려 한국 기업에 미국 정부가 경영권 간섭을 넘어 개입까지 할 수 있다는 우려까지 나오고 있다.

앞서 19일(현지시간) 로이터통신은 백악관 관계자 등일 인용해 하워드 러트닉 미국 상무장관이 반도체 보조금을 받는 자국 반도체 기업 마이크론을 비롯해 해외 기업인 삼성전자, TSMC 등에도 인텔처럼 보조금 지급을 ‘지분 투자’ 방식으로 전환하는 방안을 검토 중이라고 보도했다.

러트닉 장관은 CNBC 인터뷰에서 “정부가 보조금만 지급하는 것이 아니라 투자 이익을 거둘 필요가 있다”라며 금전적인 이익을 강조했지만, 트럼프 행정부의 속내는 주요 미래 산업인 반도체를 선도하고 있는 기업을 미리 포섭하려는 의도가 아니냐는 관측도 나온다.

“美 정부가 우리 기술력 인정한 셈”

앞서 미 행정부는 올해 일본 제철이 약 145억달러를 내고 US스틸을 인수할 때도 국가 안보차원에서 황금주(기업의 의사결정에 거부권를 요구할 수 주식)를 요구하기도 했다. 이번엔 미국 정부가 보조금까지 주는 등 자본까지 투입되는 상황이라 전문가들은 트럼프 행정부의 구상이 현실 가능성이 높다고 보고 있다.

김양팽 산업연구원 전문연구원은 “트럼프 행정부가 ‘인텔이 요구를 수용했기 때문에 선례가 만들어진 것인데, 이를 명분으로 보조금 지급 대가로 지분을 충분히 요구할 수 있는 상황”이라고 봤다. 다만 우리 정부와 삼성전자가 이를 수용할지는 미지수다.

미 행정부의 삼성전자 지분 취득에 따른 장점도 있다. 최근 미국 행정부가 인텔에 보조금을 주는 대신 보통주를 매입한다는 계획을 발표하자 손정의 일본 소프트뱅크 그룹 회장은 인텔에 20억달러(약 2조8000억원)를 출자하기로 했다고 발표했다. 미 정부가 인정한 기업이라는 보증수표가 생긴 셈으로 삼성전자에 큰손 투자자들의 투자가 이어질 수 있다는 관측이다.

최영준 경희대 무역학과 교수는 “미국이 자국 기업인 인텔, 마이크론이 반도체 산업에서 우위를 가지고 있다고 판단했다면 삼성전자 등 해외 기업의 지분까지 취득하려고 하지 않았을 것”이라며 “미 정부가 우리나라의 기술력을 인정한 셈”이라고 설명했다.

또한 미국의 우방국으로 우뚝 설 수 있는 기회이기도 하다. 최원목 이화여대 법학전문대학원 교수는 “트럼피즘은 일시적인 현상이 아니라 다음 정권에서도 이어질 가능성이 높다”라며 “(이번 지분취득으로) 미국과 상당한 경제 통합 관계로 가는 것도 충분히 고려해 볼 수 있는 방향”이라고 설명했다.

美정부, 개정 상법 활용해 경영권까지 흔들 수도

하지만 득보다 실이 더 크다는 의견이 지배적이다. 시장에 정부가, 그것도 자국이 아닌 타국 정부가 깊이 개입하는 경우는 이례적이며 종국엔 삼성전자의 경영권까지 쥐고 흔들 수 있는 위험한 상황까지 연출되는 것 아니냐는 우려에서다.

앞서 미 행정부 러트닉 상무장관은 CNBC에 “정부가 취득할 인텔 지분은 ‘의결권이 없는(non-voting)’ 주식으로 보조금-지분 교환이 미 정부의 기업 경영 참여를 의미하지 않는다”라고 강조했다. 하지만 월스트리트저널은 “인텔 지분 인수 거래가 완료되면 미국 정부가 인텔 최대 주주로 등극하게 된다”라며 “사실상 인텔을 국유화하는 것”이라며 사설을 통해 지적했다.

특히 상법 개정시 미국이 삼성전자의 경영권까지 흔들 수 있다는 걱정이 나온다. 미 행정부가 삼성전자에 약속한 보조금은 약 47억5000만달러(한화 약 6조6438억원)로, 삼성전자 시가총액(414조원)의 약 1.6% 지분 수준이다. 삼성전자의 주요 외국인 투자자 중 한 명인 블랙록 지분(약 5%)을 더하면 약 6%를 넘어 대주주가 된다.

최준선 성균관대 법학전문대학원 교수는 집중투표제와 주주제안권을 활용해 미국이 삼성전자의 경영권을 흔드는 상황까지도 연출될 수 있다고 지적했다. 최 교수는 “삼성전자의 지분 50%는 외인이 가지고 있는 상황에서 상법까지 개정된다면 미국이 마음만 먹으면 원하는 이사를 앉히는 등 주주 권리를 행사할 수 있다”라고 지적했다.

이어 “2019년 미국 행동주의 헤지펀드 엘리엇매니지먼트가 현대자동차의 수소전지 부문 경쟁사인 발라드파워시스템사 회장 등을 현대차 사외이사 및 감사위원으로 추천했는데, 그땐 3%룰이 없어 거절할 수 있었다”라며 “지금은 상법 개정까지 앞두고 있어 미국 정부의 지분 취득은 상당히 위협적인 상황”이라고 진단했다.

이런 상황 탓에 25일로 예정된 한미 정상회담의 중요성은 더 커졌다. 김양팽 산업연구원 전문연구원은 “1986년 미일 반도체 협정 때만 해도 미국이 반도체를 직접 수입하는 나라였지만, 지금은 반도체를 활용한 첨단 제품을 수입하는 나라로 그때와 분위기가 다르다”며 “미국의 말장난에 휘말릴 필요는 없이 차분하게 이해득실을 따져야 한다”라고 당부했다.