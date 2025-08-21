[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이동욱의 과거 발언에 중국 누리꾼들이 뒤늦게 발끈했다.

20일 중국 사회관계망서비스(SNS) 웨이보에는 ‘이동욱, 한국은 월병을 안 먹어요’ 태그가 실시간 토론에 올랐다.

해당 발언과 관련한 웨이보 내 게시물 수는 3만2000건, 조회수는 1억회에 달하는 등 높은 관심을 모으고 있다.

중국 누리꾼들이 문제삼은 이동욱의 발언은 지난해 추석 때 나왔다. 작년 9월 팬 플랫폼 버블에서 이동욱은 일부 중국 팬들이 ‘한국에서도 추석에 월병을 먹느냐’고 묻자 “중국 팬들아 한국은 월병 안 먹는다. 명절을 보내는 법이 다르다”라고 답했다.

이어 이동욱은 “월병 얘기 그만하라”며 “우린 송편 먹는다”라고 덧붙였다.

이동욱의 당시 발언은 중국어로 번역된 게시물로 제작돼 현지 SNS에 확산했다.

중국 누리꾼들은 이동욱이 “중국 팬들아 한국은 월병 안 먹는다”라고 답하며 눈동자를 위로 치켜뜨는 이모티콘을 쓴 것을 두고 “중국 문화(월병)를 무시한 행동”이라고 지적했다. 일부 중국 누리꾼들은 “이제 한국이 월병도 자기네 음식이라고 우길 듯” 등의 주장을 펼치기도 했다.

이 소식을 접한 한국 누리꾼들은 “이동욱은 맞는 말을 했는데 뭐가 문제냐” 등의 반응을 보였다.

한편 이동욱은 JTBC 금요시리즈 ‘착한 사나이’로 시청자들과 만나고 있다.