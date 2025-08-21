7월 연방공개시장위원회 회의록 공개…“인플레 상황 관찰 중” “1993년 이후 처음으로 이사 2명 금리案에 반대”…내부 이견 노출

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 위원들은 대부분 도널드 트럼프 대통령의 강한 압박에도 불구하고 금리 인하 대신 동결이 적절하다는 판단을 내렸다.

20일(현지시간) 홈페이지에 공개된 연방공개시장위원회(FOMC) 7월29∼30일 회의 의사록(표지 제외 17쪽 분량)에 따르면 회의에 참석한 연준위원 다수가 기준 금리를 4.25∼4.50%의 현 상태로 유지하는 데 찬성했다.

다만 미셸 보먼 연준 부의장과 크리스토퍼 월러 이사는 노동시장 약화를 우려하며 기준금리 0.25%포인트 인하를 선호한다는 의견을 냈다. 이는 1993년 이후 처음으로 2명 이상의 연준 이사가 금리 결정에 반대 의사를 표명한 사례라고 로이터통신은 전했다.

실제 지난 달 FOMC 회의 종료 후 이틀 뒤인 지난 1일 발표된 노동부 데이터는 보먼 부의장과 월러 이사 우려를 뒷받침하는 결과를 보였다.

미국의 7월 고용 창출은 전문가 예상 폭을 크게 하회했는데, 특히 그간 양호한 증가세를 보였던 5∼6월 고용 증가 폭도 이례적으로 대폭 하향 조정됐다. 이에 트럼프 대통령은 ‘통계조작’이라고 주장하며 분노했고, 에리카 맥엔타퍼 노동통계국장을 해고하기도 했다.

그러나 지난 14일 나온 데이터는 트럼프 대통령의 공격적인 관세 정책이 인플레이션을 부추길 수 있다는 데 힘을 실었다.

미 노동부에서 발표한 7월 미국의 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.9% 상승했는데, 이중 최종 수요 서비스 가격은 전월 대비 1.1% 올라 2022년 3월(1.3%) 이후 3년 4개월 만에 가장 큰 폭으로 치솟은 것으로 나타났다.

연준위원들은 7월 회의에서 “관세 영향이 상품 가격에 더 명확히 나타나기 시작했지만, 인플레이션에 대한 전반적인 영향은 여전히 관찰 중”이라고 평가하면서 “관세 상향 조처가 인플레이션에 미치는 영향의 규모와 지속성에 대한 명확한 판단을 내리기까지 시간이 필요할 것”이라고 언급했다.

그러면서 현재의 연방기금 금리 수준이 중립 수준에서 멀지 않을 수 있다고 분석한 것으로 의사록은 소개했다.

이에 대해 일부 참가자들은 “통화 정책 조정 전에 관세 인상 조치의 인플레이션 영향에 대한 완전한 명확성을 확보할 때까지 기다려야 한다는 건 비현실적이거나 적절하지 않을 수 있다”는 이견을 표명했다고 의사록은 적시했다.

FOMC 회의록은 와이오밍주 잭슨홀에서 열리는 중앙은행장·통화정책 책임자 연례 모임인 잭슨홀 경제정책 심포지엄(‘잭슨홀 미팅’) 직전 나왔다. 내년 5월 임기 종료인 제롬 파월 연준 의장 연설은 오는 22일로 예정돼 있다.

한편 FOMC는 연 8회 회의를 가지며 다음 달 16∼17일에 올해 여섯번째 회의가 예정돼 있다.