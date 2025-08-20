[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 뉴진스의 소속사인 어도어의 대표가 변경됐다.

어도어는 신임 대표이사에 이도경 부대표(VP)를 선임했다고 20일 밝혔다.

이 대표 선임에 대해 어도어는 “음반과 공연 등 아티스트 활동 기획과 매니지먼트를 수행하는 레이블로서의 운영을 본격화하기 위한 것”이라고 배경을 밝혔다.

이 신임 대표는 지난 2019년 어도어의 모회사인 하이브(옛 빅히트 엔터테인먼트)에 입사, 전사 비전과 사업 전략을 수립하고 다양한 신사업을 맡아왔다.

2022년엔 하이브 소속 아티스트 지식재산권(IP) 기반 사업을 추진하는 IPX 사업본부의 부대표를 맡아 아티스트 IP를 활용한 설루션(solution) 사업을 진행했다.

당시 그는 하이브 소속 가수들의 굿즈상품, 팝업스토어, 응원봉 사업을 총괄, 공연이 열리는 도시에서 아티스트 IP를 활용해 다양한 즐길거리를 제공하는 대규모 컬래버레이션(협업) 사업인 ‘더 시티’(THE CITY) 프로젝트를 기획·추진했다.

어도어는 지난해 8월 제작과 경영의 분리, 조직과 경영 정상화를 이유로 민희진에서 인사관리 전문가인 김주영으로 대표를 교체했다.

어도어 이사회는 당초 목표가 달성된 것으로 판단, 소속 가수 및 레이블의 성장과 아티스트 활동 지원, 사업 추진이 가능한 운영 체제 전환을 위해 레이블 경영 실무에 정통한 이 대표를 선임했다고 설명했다.

어도어엔 전속 계약 분쟁 중인 걸그룹 뉴진스가 소속돼 있으며, 지난 6월 차세대 보이그룹 멤버를 모집하는 글로벌 오디션을 열고 신규 아티스트 제작도 준비 중이다.