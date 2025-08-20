[헤럴드경제=김성훈 기자] 최태원 SK그룹 회장이 20일 직원들과의 대화에서 “(일부 직원들이)성과급 1700%에도 만족하지 않는다고 들었는데 5000%까지 늘어나도 행복해지는 것은 아니다”라고 말했다.

최 회장은 20일 서울 중구 SK서린사옥에서 열린 이천포럼 ‘슬기로운 SK생활’ 코너 중“(성과급과 같은) 보상에만 집착하면 미래를 제대로 볼 수 없다. 이는 근시안적인 접근”이라며 이렇게 말했다.

이는 인공지능 반도체 훈풍에 역대 최대 실적을 경신 중인 SK하이닉스 노사가 올해 성과급 규모를 두고 갈등을 겪는 것을 염두에 둔 발언으로 풀이된다. SK하이닉스 노사는 지난 5월부터 지난달까지 총 10차례에 걸쳐 임금 교섭을 했지만 합의점을 찾지 못했다. 사측은 지급률을 현 1000%에서 1700%로 올리는 방안을 제안했다. 반면 노조는 2021년 사측이 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 삼겠다고 한 만큼, 해당 금액 전체를 성과급으로 지급해야 한다는 입장이다.

최 회장은 “행복은 사람마다 다르고 각자의 기준도 다르지만 그 속에서 공통되는 부분이 있다”며 “SK가 추구하는 것은 모두가 함께 느낄 수 있는 공통된 행복을 높이는 것”이라고 말했다.

그는 “하이닉스가 반도체 1등 기업으로 올라섰고 과거 2등의 한을 어느 정도 풀었다고 볼 수는 있지만 여전히 불안과 불행이 존재한다”라고도 했다.

최근 온라인 커뮤니티에서는 SK하이닉스 직원의 급여가 공개돼 화제가 된 바 있다. ‘2025년 1월 SK하이닉스 급여 명세서’라는 제목의 게시물에서 총 지급액 5689만8587원에 실수령액은 4826만원이었다. 이 직원은 기본급으로 295만7000원, 고정시간외수당 50만7000원, 업적급 233만9000원을 받았다. 지급액 중 89%는 성과급이 차지했다. 특별 성과금은 1670만7000원, 초과 이익 분배금(PS)은 3408만원으로 책정됐다.