[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시의 대표 친환경 놀이공간 ‘아이! 신나 강바람놀이터’가 경찰청이 주관하는 ‘범죄예방 우수시설’ 인증을 획득했다고 20일 밝혔다.

경찰청이 주관하는 ‘범죄예방 우수시설 인증제’는 범죄예방진단팀(CPO)이 직접 현장을 방문해 시설의 안전성을 다각도로 평가하는 제도다.

감시성, 접근통제, 영역성, 활동의 강화, 유지관리 등 5개 분야 12개 항목에 걸쳐 정밀 진단이 이루어지며, 총점 80% 이상을 획득해야만 인증 자격이 부여된다.

관리운영체계, 접근통제, 조명시설물, 비상벨, 안전유지노력 등을 종합 평가해 관할 영주경찰서장 명의로 인증된다.

이 제도는 범죄 발생률을 낮추는 것은 물론, 시설 관리자에게는 안전하고 신뢰성 있는 이미지를 제공해 유무형의 가치를 창출하도록 돕는 선순환 구조를 목표로 한다.

해당 놀이터는 6900㎡ 규모의 어린이 전용 야외공간으로, 그네놀이터·짚라인·언덕·흙산·모래놀이터·밸런스바이크장 등 8개 테마 놀이터를 갖추고 2022년 11월 개장했다.

이곳에는 놀이활동가가 상시 배치돼 시설 점검과 안전교육을 맡아 아이들이 안심하고 놀이에 몰입할 수 있도록 안전지킴이 임무를 수행하고 있다.

정경숙 영주시 아동청소년과장은 “아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 안전한 공간을 만들기 위해 노력해 왔다”며 “앞으로도 아동 시설을 범죄예방 환경으로 지속 개선해 아이들이 더욱 안심할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 영주시의 아이! 신나 강바람 놀이터 와 함께 영주 홈플러스 주차장도 ‘범죄예방 우수시설로 인증 됐다.