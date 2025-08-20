중학군 조정, 고교 신설, IB(국제 바칼로레아) 교육벨트 구축 등

[헤럴드경제=박준환 기자]강수현 양주시장이 지난 19일 임태희 경기도교육감을 만나 ▷옥정지구 주상복합 개발요인에 따른 학생 배치 ▷양주시 고등학교 신설 ▷IB(국제 바칼로레아) 교육벨트 구축을 주한 중학군 조정 등 주요 교육 현안을 건의했다.

강 시장은 먼저 옥정지구 내 주상복합 개발사업 추진으로 대규모 학령인구 유입이 예상되지만, 교육지원청과의 학생 배치 협의가 원활히 이루어지지 않고 있다고 설명했다. 이어 “이미 옥정지구는 초등학교 과대학교, 중학교 과밀학급으로 운영 중”이라며 “주상복합 개발사업 요인에 따라 옥정지구내 신설 보류 중인 초등학교·중학교를 조속히 설립해야 한다”고 요청했다.

또한 강 시장은 “회천지구 내 양주2고가 2027년 3월 개교하더라도 향후 10년간 양주시 고등학생 수는 감소하지 않을 것”이라며,“특히 회천·옥정지구 계획된 공동주택 개발사업이 완료되면 학생 수가 급증할 것으로 예상돼 고등학교 신설은 불가피하다”고 강조했다.

아울러 양주시가 선도적으로 추진하고 있는 IB교육과 관련해 “올해 3월 효촌초등학교가 IB 인증을 받고, 7월 남문중학교가 이어 선정됐다”며 “향후 덕정고등학교까지 인증을 받게 되면 초·중·고 전 과정을 아우르는 IB교육벨트 구축이 가능하다”고 설명했다.

이에 “학교와 학부모의 요구가 지속적으로 제기되고 있는 만큼 IB교육의 안정적 연계를 위해서는 중학교 학군 조정 및 진학 특별전형 등 제도적 뒷받침이 필요하다”고 건의했다.

강 시장은 “이번 건의는 양주시 미래 교육 경쟁력 강화를 위한 중요한 과제”라며 “경기도교육청과 긴밀히 협력해 학생과 학부모 모두가 만족할 수 있는 교육 환경을 조성하겠다”고 말했다.

양주시는 앞으로도 지역 교육현안을 지속 점검하고, 교육지원청 및 경기도교육청과 협력해 지역 맞춤형 교육정책을 적극 추진해 나갈 계획이다.