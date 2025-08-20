[헤럴드경제=권제인 기자] 인공지능(AI)을 활용한 외국어 학습 애플리케이션(앱)이 국내외에서 대박을 터트리고 있다. 외국어 자신감이 부족한 이들이 ‘영어 선생님’ 대신 ‘AI 선생님’을 찾고 있기 때문이다. AI 앞에서는 문제를 틀리거나, 같은 질문을 반복해도 부끄럽지 않다는 것이 큰 강점으로 꼽히고 있다.

20일 IT업계에 따르면 전 세계 외국어 학습 앱 1위인 ‘듀오링고’의 활성 이용자 수는 4800만명을 돌파했다. 전년 대비 40% 증가한 수치로, 듀오링고는 성장세에 따라 올해 10억1000만달러(한화 1조4000억원) 이상의 수익을 거둘 것으로 전망하고 있다.

한국 시장에서 출발한 외국어 학습 앱들도 존재감을 키우고 있다. 센서타워에 따르면 2019년 출시한 ‘스픽’과 ‘말해보카’는 올해 아시아 시장 내 교육 앱 인앱구매 수익에서 듀오링고의 뒤를 이어 2, 3위를 차지했다. 스픽의 누적 인앱구매 수익이 1억달러(1조4000억원)를 돌파했고, ‘말해보카’는 약 6000만달러(840억원)를 기록했다.

미국 스타트업이 개발한 ‘스픽’은 첫 시장인 한국에 이어 일본 진출에 성공해, 올해 매출의 41%를 일본에서 거둬드렸다. 대만 매출 비중도 11.6%에 달해 점유율을 늘려나가고 있다. ‘토종 앱’인 말해보카는 한국 매출 비중이 83%에 달하지만, 올해 일본 비중도 10%까지 확대됐다.

외국어 학습 앱의 인기는 AI를 통한 반복학습 때문으로 풀이된다. 실제 선생님과의 수업에서는 실수가 두려워 입이 떨어지지 않거나, 같은 질문을 여러 번 하기 민망했다면 AI와는 이러한 불편 없이 학습을 이어갈 수 있다.

듀오링고는 유료 멤버십에 가입하면 AI 캐릭터 ‘릴리’와 영상통화 형식으로 회화를 공부할 수 있고, 스픽은 챗GPT 기반의 ‘프리톡’을 통해 원하는 주제로 AI와 자유롭게 대화가 가능하다. 말해보카는 ‘AI 질문 답변 기능’을 지원해 학습 중 모르는 부분을 즉시 질문하고 답변할 수 있도록 하고 있다.

듀오링고 유료 요금제를 사용하는 박모(45세) 씨는 “나이가 들수록 새로운 언어를 배워 더듬더듬 말하는 게 어색해 공부를 포기하게 되는데 AI와는 편하게 회화 연습을 할 수 있어 좋다”고 설명했다.

직장인 A씨는 “출퇴근길에 짬을 내 AI 앱으로 영어공부를 하고 있다”며 “해외여행에서 언어를 못 해 부끄러운 일이 생길까 걱정돼 사용하게 됐는데, 학습효과가 좋아 비즈니스 영어까지 공부 중”이라고 말했다.