지식인 MAU 10만명 선 뚫고 주저앉아 AI로 검색 시장 격변…지식인도 타격 “챗GPT가 더 빠르게 전문가 수준 답변 제공” 네이버, ‘AI 브리핑’ 전략…“연내 20% 목표”

[헤럴드경제=차민주 기자] “Q. 선풍기 틀고 자면 죽나요?” “A. 시원한 여름 보내시면 됩니다.”

한때 ‘전 국민 백과사전’으로 불렸던 네이버의 지식 플랫폼 ‘지식인(iN), 엑스퍼트(이하 지식인)’. 시시콜콜한 ‘우문’까지 ‘현답’으로 제시해, 지식 공유 이상의 커뮤니케이션 소통 창구 역할을 했다.

전 국민이 질문과 답을 쏟아냈던 네이버 지식인 서비스가 인공지능(AI)의 직격탄을 맞았다. 챗GPT 등 생성형 AI 부흥으로 검색 시장이 격변하면서, 이용자가 급감했다.

지식인은 네이버가 운영하는 1대 1 지식 플랫폼으로, 사용자가 질문을 올리면 또 다른 사용자가 그에 대한 답변을 제공하면서 지식을 공유하는 서비스다. 전문가의 답변 서비스 또한 제공한다.

20일 앱 분석 플랫폼 모바일인덱스에 따르면, 지난 7월 지식인 앱의 월간 활성 사용자 수(MAU)는 9만1636명으로 집계됐다. 지난해 12월 MAU는 10만896명이었으나, 지난 1월 9만8015명으로 10만명 선을 뚫고 주저앉았다. 이후 지난 7월까지 9만명대를 유지 중이다.

지식인 앱이 10만명대 이하 MAU를 6개월 이상 유지한 것은 올해가 처음이다. 2021년 3월부터 지난달까지 지식인 앱의 MAU를 살펴본 결과, 지난해 9월까지 10만명대를 유지하다 지난해 10월 처음으로 9만8717명으로 주저앉았다. 지난해 12월 10만명대로 오르면서 반짝 반등하더니, 지난 1월 다시 9만명대로 하락했다.

정보기술(IT) 업계에선 챗GPT 등 생성형 AI가 발전하면서 국내 검색 시장이 격변하는 가운데, 실제 사용자끼리 지식을 공유하는 지식인 또한 타격을 입었다고 분석한다. 한 업계 관계자는 “지식인, 엑스퍼트의 차별점은 전문가의 답변을 1대 1로 얻을 수 있단 것인데, 챗GPT가 등장하면서 이 같은 장점이 사라졌다”며 “챗GPT는 지식인처럼 답변을 오래 기다리지 않아도, 몇 초 만에 전문가 수준의 답변 얻을 수 있어 편의성이 압도적이다”라고 했다.

네이버 포털 자체의 검색 시장 점유율도 시름을 앓고 있다. 지난해 11월 정보통신기획원이 발간한 ‘ICT 브리프 2024 39호’에 따르면, 지난 9년 사이 네이버의 국내 검색 시장 점유율은 20%포인트 넘게 떨어졌다. 2015년 1~10월 78.06%였던 점유율은 지난해 같은 기간 57.32%로 감소했다.

네이버는 올해 ‘AI 브리핑’ 기능을 확대해 포털·서비스 전반의 정보 질을 끌어올린단 입장이다. AI 브리핑은 사용자가 포털 검색창에 질문을 입력하면, AI가 관련 정보 중 핵심만 요약·정리해 주는 서비스다. 구체적으로 올해 3월 8% 수준이었던 AI 브리핑 적용 비율을 연내 20% 수준까지 끌어올린단 목표다. 최수연 네이버 대표는 2분기 컨퍼런스콜에서 “AI 브리핑 적용을 애초 목표보다 상향한 20%까지 늘리고, 내년에는 대화형 AI 탭을 출시해 검색 경험을 고도화하겠다”고 언급했다.