AP “스태그플레이션 위험에 신중론 펼칠수도” 시장은 금리 인하폭 관심…“파월, 금리인하에 열려 있는지 확인하려 할 것”

[헤럴드경제=김영철 기자] 오는 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 미 중앙은행의 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 마지막 잭슨홀 연설에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 금리인하 압박 뿐만 아니라 연준 인사 사이에서도 금리인하 필요성이 대두되면서 파월 의장의 이날 발언은 기준금리 결정에 대한 중대한 분수령이 될 전망이다.

하지만 일각에선 파월 의장이 예상 외로 매파적인 입장을 고수하며 금리인하에 신중한 태도를 보일 수 있다는 관측도 나온다.

투자자들은 다가오는 잭슨홀 경제 심포지엄에서 파월 의장의 금리 전망과 관련해 어떤 발언을 내놓을지 촉각을 곤두새우고 있다. 오는 21일부터 23일까지 열리는 올해 잭슨홀 경제 심포지엄 일정 중 파월 의장은 22일 연설할 예정이다.

잭슨홀 미팅 뭐길래

‘잭슨홀 미팅’은 매년 8월 말 미 연방은행 중 하나인 캔자스시티 연방은행이 와이오밍주 휴양지인 잭슨홀에서 개최하는 경제정책 심포지엄이다. 연준 의장은 이 심포지엄에 참석해 향후 통화정책 방향을 제시한다. 파월 연준 의장을 비롯해 전 세계 주요국 중앙은행 총재, 경제학자들이 집결해 향후 통화정책 방향성을 논의하기 때문에 전 세계 통화정책을 파악할 수 있는 ‘바로미터’ 역할을 한다.

시장은 그동안 연준이 내달 기준금리를 인하할 것으로 예상했다. 오히려 금리 인하 자체보다는 인하폭에 더욱 관심이 쏠렸다.

이번 잭슨홀 미팅과 관련해 TD증권의 게나디 골드버그 금리 전략가는 “지금은 불편한 균형 상태에 있다”며 “시장은 파월이 금리 인하에 열려 있는지 확인하려 할 것”이라고 내다봤다.

FT “파월, 트럼프 압박·연준 분열에 압박 받고 있어”

특히 트럼프 대통령이 금리 인하를 지속적으로 요구해 온 것에 더해 연준 내 일부 위원들도 같은 목소리를 내면서 파월 의장은 더 큰 압박을 받고 있다고 영국 파이낸셜타임스(FT)는 보도했다.

앞서 크리스토퍼 월러 현 연준 이사와 미셸 보먼 연준부의장은 지난 7월부터 연준의 금리 인하를 주장해왔다. 이에 더해 트럼프 대통령은 지난 7일 연준의 새 이사로 스티븐 미란 백악관 국가경제자문위원장을 지명했다.

FT는 “미란이 9월 회의 전 상원 인준을 받는다면 파월은 이사회 7명 중 3명의 반기를 맞게 된다”며 “이는 1988년 이후 최대 규모의 내부 균열로, 트럼프 측은 이를 ‘파월 리더십 약화’의 증거로 활용할 가능성이 크다”고 분석했다.

투자자들은 최근 소비자물가지수(CPI)가 완만하게 나오자 9월 금리 인하 가능성을 높게 점쳤다. 하지만 지난 14일 발표된 미국의 7월 생산자물가지수가 전문가 예상치를 크게 웃돈 것으로 나타나면서 금리 인하 기대감이 후퇴하고, 잭슨홀 미팅을 주목하고 있다.

아폴로글로벌매니지먼트의 토르스텐 슬뢰크 수석 이코노미스트는 “관세가 스태그플레이션 충격을 만들며 연준의 역할을 극도로 어렵게 하고 있다”고 진단했다.

AP 통신은 “전문가들은 파월 의장이 시장이 기대하는 만큼 금리 인하 의지를 보이지 않을 수도 있다고 경고하고 있다”며 “그는 경제 정체와 물가 상승이 동시에 발생하는 스태그플레이션 가능성을 언급하며 신중한 입장을 취할 수 있다”고 전망했다.

해리스 파이낸셜그룹의 제임스 콕스 애널리스트는 로이터에 “투자자들이 파월 의장이 시장 예상보다 매파적으로 나올 가능성에 대비하고 있다”고 분석했다.

파월 의장이 잭슨홀 미팅에서 ‘낮은 실업률’을 강조할 가능성도 나오고 있다. 낮은 실업률을 재차 강조할 경우 금리 인하 가능성이 더 낮아질 것이라는 전망이다.

미 노동부가 지난 1일 발표한 고용보고서에 따르면 7월 미국의 비농업 일자리는 전문가 전망을 밑돌고, 5∼6월 일자리 증가 폭은 종전 발표한 것보다 하향 조정됐다. 실업률은 4.1%에서 4.2%로 상승했다.

파월 의장은 지난 7월 FOMC 회의 후 기자회견에서 7월 고용지표에 대한 질의에 “지금 당신이 주목해야 할 핵심 지표는 실업률”이라며 “이상하게도 고용 창출이 낮아지는 1년 동안 실업률은 매우 낮았다”고 강조했다.

이에 대해 바클레이스의 마크 지안노니 수석 이코노미스트는 “파월 의장이 만약 이번에도 같은 발언을 반복한다면 9월 금리 인하 기대치는 절반 수준으로 낮아질 수 있다”고 말했다.

한편 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp 인하될 확률을 84.8%로 반영했다.