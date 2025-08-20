집기류 정리, 가재도구 운반, 청소 지원.. 도배, 장판 교체, 물품 수리 합동조사반 편성 운영으로 재발 방지 대책 강구..방역반 편성 운영도

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 최근 수도권 지역 폭우에 따른 피해 복구와 재발 방지를 위해 행정력을 집중하고 있다고 20일 밝혔다.

구는 침수 피해 가구가 다수 발생한 북가좌2동을 중심으로 자원봉사 인력을 활용해 집기류 정리와 가재도구 운반, 청소 등을 실시하고 있다. 이 작업은 피해 복구가 완료될 때까지 지속된다.

나아가 재능나눔 자원봉사 인력의 지원을 받아 도배, 장판 교체, 물품 수리 등을 추진한다.

침수로 발생한 피해 물품들은 대형폐기물 수거업체를 통해 신속 처리하고 미수거 폐기물에 따른 주민 불편이 없도록 지속해서 순찰을 펼친다.

구는 동 지역사회보장협의체와 자원봉사캠프, 지역의 나눔식당 등을 연계해 수해 주민에게 식사와 반찬류, 침구 등을 제공, 구호기금을 통해 이재민 숙박비와 급식비를 지원할 예정이다.

또 재난피해조사 결과에 따라 지원 기준에 해당하는 가구에 재난지원금을 지원할 예정이며, 보건소 인력 6명으로 2개 조의 방역반을 편성해 침수 피해 지역에 대한 집중 소독도 실시한다.

아울러 구는 8개 조 36명으로 합동조사반을 편성하고 10여 일간의 현장 조사를 통해 재발 방지 대책을 강구한다.

이 밖에도 폭염특보가 이어지는 가운데 수해 지역 주민들에게 아리수 얼음물을 배부한다.

이성헌 서대문구청장은 “수해 주민분들의 일상이 완전히 복구될 때까지 긴장의 끈을 조금도 놓지 않겠으며 기상 이변이 잦은 만큼 수방 및 긴급위기가구 지원 대책도 강화해 나가겠다”고 말했다.