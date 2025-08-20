[헤럴드경제=한지숙 기자] ‘저연차 공무원 봉급 6.8% 인상, 육아휴직 수당 월 최고 250만원 상향’

내년부터 이같이 공무원 임금과 수당이 인상된다는 내용이 담긴 정부 기관 공문서가 온라인 상에 유포돼 논란이 일었다. 인사혁신처 발(發) ‘2026년 공무원 봉급 인상률 확정 안내’라는 제목의 이 문서는 허위로 밝혀졌다.

20일 인사혁신처와 서울시 사이버안전센터 등에 따르면 최근 온라인상에 인사혁신처 공문 형태의 허위 문서가 유포됐다.

해당 공문에는 내년 공무원 기본 인상률은 2.7%이며, 5년 이하 저연차 공무원의 봉급은 공통 인상분 2.7%에 추가 4.1%를 더해 총 6.8%의 인상 혜택을 받는다는 내용이 담겼다.

그 외에도 육아휴직수당 상한액을 월 150만원에서 250만원으로 상향하고, 최대 지급 기간도 18개월로 확대하는 내용이 포함됐다. 경찰·소방 공무원 등 위험근무수당은 월 6만원에서 7만원으로 인상했으며, 민원업무수당을 신설해 민원 업무를 담당하는 공무원에게 월 3만원의 수당을 지급하는 내용도 적혔다.

또한 초과근무수당 감액조정률은 55%에서 60%로 확대, 정액급식비 역시 현재 14만원에서 내년 16만원으로 2만원 인상하는 내용이 포함됐다.

그러나 이는 서울시 사이버안전센터가 메일 해킹 방지를 위한 훈련 과정에서 작성한 ‘훈련용 공문’인 것으로 파악됐다. 훈련을 위해 임의로 작성한 문건이 외부로 유출돼 마치 인사혁신처의 공식 공문서인 것처럼 온라인상에서 유포된 것.

센터 관계자는 “인사혁신처가 확정한 사항이 아닌, 임의로 만든 훈련용 공문일 뿐”이라며 “훈련용으로 배포한 것인데 외부로 유출이 이뤄진 것으로 보고 있다”고 설명했다.

한편 인사혁신처는 내년도 공무원 임금 인상안에 대한 최종 결정을 앞두고 있다. 인사혁신처 산하 공무원보수위원회(공보위)는 지난달 21일 2026년도 공무원 임금 인상률을 2.7~2.9%로 결정했다.

공보위는 저연차 공무원의 처우 개선을 위해 9급 1호봉(초임) 보수를 올해 대비 15만원 추가 인상하기로 했다. 아울러 6급 이하 직급 보조비는 각각 2만5000원씩 인상하고, 정액 급식비는 현행 14만원에서 16만원으로 2만원 추가하기로 했다. 초과근무수당의 감액조정률은 기존 55%에서 60%로 상향하고 이를 전체 직급까지 단계적으로 확대할 방침이다.