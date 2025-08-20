[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 일본 효고현과의 우호 협력 강화를 통해 경제·문화 등 다방면 교류를 확대한다.

경남도는 20일 도정회의실에서 박완수 지사와 사이토 모토히코 효고현 지사가 참석한 가운데 우호교류 협력 증진 합의서를 체결했다. 이날 행사에는 재일 효고현 경상남도도민회 이상철 회장과 재일민단효고현본부 김상영 단장도 함께해 인적·문화·경제·관광 분야 교류 확대가 기대된다.

이번 만남은 박 지사가 2022년 효고현을 방문한 이후 3년 만이며, 올해 4월 고베공항-인천공항 간 국제선 신규 취항을 기념하는 일정의 일환으로 마련됐다. 고베공항은 2006년 개항 이후 처음으로 한국 노선을 개설했다.

박 지사는 이날 회담에서 “고베–인천 직항 개설을 축하드린다. 경남에는 김해공항과 사천공항이 있는데, 향후 고베와의 직항이 연결된다면 양 지역 교류 활성화에 큰 도움이 될 것”이라며 “효고현이 국제공항으로 발전하길 기원한다”고 말했다. 이어 “사이토 지사께서는 개혁적 리더십으로 효고현을 잘 이끄는 것으로 안다. 앞으로도 큰 발전을 기대한다”고 덧붙였다.

사이토 지사는 “경남도와 효고현은 2012년 우호 협력 체결 이후 다양한 분야에서 교류를 이어오고 있다”며 “이번 만남을 계기로 관계가 더욱 돈독해지길 바란다”고 화답했다.

효고현 대표단은 사이토 지사를 단장으로 고바야시 타쿠야 산업노동부장, 야마타니 키미오 국제교류관, 고베경제동우회 간바라 타다아키 대표간사 등 경제계 인사 13명으로 구성됐다.

양측은 합의서를 통해 ▷한일 국교 정상화 60주년을 계기로 한 미래지향적 우호교류 추진 △청소년·스포츠·관광 분야 교류 확대 ▷문화·경제 분야 협력 ▷항공노선 확충 협력 등을 약속했다.