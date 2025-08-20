‘높아진 위상’ 보여줘…SEC 위원장·차기 연준 의장 후보들도 참석

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 와이오밍주의 휴양지 잭슨홀에서 열릴 중앙은행장들의 연례 모임을 앞두고 가상화폐 업계도 잭슨홀에서 콘퍼런스를 열고 가상화폐를 미래를 논의한다.

20일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)는 가상화폐 거래소 크라켄과 투자 플랫폼 솔트가 후원한 ‘와이오밍 블록체인 심포지엄’이 잭슨홀 포시즌 호텔에서 지난 18일 나흘 일정으로 개막했다고 보도했다.

행사 장소는 주요국 중앙은행장들의 모임인 잭슨홀 경제정책 심포지엄이 열리는 잭슨 레이크 로지에서 차로 1시간 남짓 떨어진 곳이다.

한 참석자는 “가상화폐와 금융계의 주요 명사들이 잭슨홀에 모였다”며 행사의 비공식 주제가 최근 미국 증시를 휩쓸고 있는 ‘가상화폐를 이용한 재무관리’ 열풍이라고 말했다.

이 참석자는 비트코인 매집으로 회사의 기업가치를 키운 마이클 세일러 마이크로스트래티지 최고경영자(CEO)의 전략을 따라 다양한 토큰을 사들이는 기업들이 늘고 있다며 “이번 행사의 핵심은 어떻게 하면 나스닥 상장사들이 가상화폐를 이용해 재무관리를 극대화하느냐는 것”이라고 했다.

행사엔 업계 주요 임원뿐 아니라 미국의 고위 정치인·관료들도 대거 참석한다.

도널드 트럼프 대통령의 둘째 아들 에릭 트럼프, 폴 앳킨스 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장, 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보로 거론되는 연준 이사 2명, 공화당 소속 상원의원들도 합류했거나 합류한다.

미셸 보먼 연준 금융감독 담당 부의장은 “미국은 돈과 가치, 금융 시스템의 구조에 대한 사고 방식에 지각 변동을 가져올지 모를 변화의 입구에 서 있다”며 은행 시스템의 혁신이 필요하다고 말했다.

연준 의장이 참석하는 일명 ‘잭슨홀 미팅’이 그동안 글로벌 금융 시장에 미 중앙은행의 통화정책 방향성을 제시하는 무대 역할을 해온 점에 비춰보면 올해 같은 시기, 같은 장소에서 가상화폐 행사가 열리는 점은 시사적이라고 할 수 있다.

트럼프 행정부가 친(親)가상화폐 노선을 뚜렷이 한 가운데 미 의회도 규제의 틀을 마련해 가상화폐를 제도권으로 끌어들일 수 있는 법을 최근 제정했다. 이런 정책 환경은 최근 전 세계 가상화폐의 시가총액을 처음으로 4조달러 위로 밀어올리기도 했다.

FT는 “급등한 시장과 점점 커지는 가상화폐의 정치적 영향력을 고려할 때 올해 블록체인 행사는 더 큰 중요성을 띠게 됐다”고 지적했다.

형 도널드 트럼프 주니어와 함께 가상화폐 채굴업체 ‘아메리칸 비트코인’에 투자한 에릭 트럼프는 20일 행사에서 이 업체 고위 임원들과 함께 무대에 올라 ‘미국에서 비트코인의 미래’를 주제로 토론한다.

보먼 부의장과 함께 차기 연준 의장 후보로 거명되는 크리스토퍼 월러 연준 이사도 결제 기술에 대해 토론할 예정이다.

또 다른 한 참석자는 “올해 콘퍼런스는 다른 전통적인 금융 행사와는 차원이 다른 행사가 될 것”이라고 말했다.