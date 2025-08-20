‘2025 소상공인 디지털 전환 교육’…8월 22일부터 참가자 모집 최신 트렌드 분석, 숏츠 영상, 상세페이지 제작 등 맞춤형 실무 과정 국내‧외 박람회 참가지원 사업…참여 기업, 약 10억 원 성과 달성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 지역 내 소상공인과 중소기업의 판로 확대와 경쟁력 강화를 위해 다양한 지원사업을 활발히 추진하고 있다고 밝혔다.

먼저 오는 9월 온라인 판로 개척을 돕는 ‘2025년 소상공인 디지털 전환 교육’을 실시한다. 이번 교육은 온라인 판매 채널 운영이 낯설어 진입 장벽을 느끼는 소상공인들이 실전에 필요한 노하우를 손쉽게 배울 수 있도록 기획됐다.

교육 대상은 지역 내 소상공인 및 중소기업 20명이며, 과정은 ▲스마트스토어 및 네이버 플레이스 최신 트렌드 분석 ▲숏츠 영상 제작 ▲상품 판매 상세페이지 제작 등 실무 중심으로 구성됐다.

수강생은 회차별 신청을 통해 본인 수준과 필요에 맞는 교육을 선택할 수 있으며, 최우수 수강생에게는 업체 홍보용 ‘디지털 브로슈어’ 제작 지원 혜택도 주어진다.

신청은 8월 22일부터 9월 8일까지 가능하며, 자세한 내용은 영등포구청 누리집(홈페이지) ‘우리구소식’ 또는 ‘고시‧공고’ 게시판을 통해 확인할 수 있다. 관련 문의는 구청 일자리경제과로 하면 된다.

구는 온라인 시장 진출 교육과 함께 오프라인 판로 확대를 위해 ‘국내‧외 박람회 참가기업 지원사업’도 병행하고 있다.

이 사업은 지역 내 본사 또는 공장을 둔 소상공인과 중소기업이 국내‧외 박람회에 참가할 경우 부스 임차료 일부를 지원하는 제도다. 국내 최대 250만 원, 해외 최대 500만 원까지 지원한다.

올해 초 진행된 공개모집에서 총 35개 기업이 지원 대상으로 선정됐으며, 신청 업체는 지난해보다 3배 이상 증가했다. 이 중 일부 기업은 박람회 참가를 계기로 신규 거래처 발굴과 수출 계약 체결 등 약 10억 원 규모의 가시적인 성과를 거뒀다.

최호권 영등포구청장은 “지역 내 소상공인과 중소기업이 온라인과 오프라인 양쪽 시장에서 모두 경쟁력을 높일 수 있도록 다양한 지원 사업을 추진하고 있다”며 “급변하는 시장 환경 속에서도 우리 기업들이 지속적으로 성장할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.