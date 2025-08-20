로이터 “인텔 이어 TSMC 등 해당” 칩스법 보조금 주고 지분 받는 방식 美상무 “우리 돈 대가 확보해야”

도널드 트럼프 미국 행정부가 인텔 등 자국 기업 뿐만 아니라 미국에 반도체 공장을 짓는 삼성전자 등 외국 기업들에 대한 지분 취득을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 미국 반도체지원법(CHIPS Act·칩스법)에 따른 보조금을 지원받는 기업들에게 그에 대한 대가로 미국 정부가 지분을 요구하고 나선 것이다. 미국 기업으로는 인텔과 마이크론, 해외기업으로는 대만 TSMC, 한국 삼성전자가 해당된다.

로이터통신은 19일(현지시간) 사안에 정통한 관계자들을 인용해 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 이 같은 방안을 검토하고 있다고 전했다.

지난해 말 조 바이든 행정부 당시 미국 상무부가 확정한 기업별 반도체지원법 지원금 액수는 TSMC 66억달러(9조2000억원), 마이크론 62억달러(8조6000억원), 삼성전자 47억5000만달러(6조6000억원)다.

러트닉 장관의 구상은 최근 인텔에 대한 트럼프 정부의 지분 인수 아이디어를 확대하는 과정에서 나온 것으로 평가된다. 앞서 블룸버그통신은 트럼프 행정부가 100억달러를 투자해 인텔 지분을 10% 취득하는 방안을 논의 중이라고 보도한 바 있다.

러트닉 장관은 이날 CNBC와의 인터뷰에서 “트럼프 대통령은 미국이 거래(bargain)의 혜택을 받아야 한다고 판단한다”며 “왜 1000억달러 가치의 기업에 이런 돈(반도체법 보조금)을 줘야 하나. 미국 납세자들에게 어떤 이익이 있나. 트럼프의 답변은 우리 돈에 대한 지분을 확보해야 한다는 것”이라고 말했다. 바이든 행정부에서 이미 집행하기로 약속한 보조금을 지급하되, 그 대가로 지분을 확보해 미국 국민들에게 수익을 돌려주는 형태가 돼야 한다는 설명이다. 다만 러트닉 장관은 정부가 인텔의 경영에 개입하려는 것은 아니라는 입장을 밝혔다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인 역시 러트닉 장관이 인텔과 정부의 10% 지분 확보 협상을 진행 중임을 확인했다. 레빗 대변인은 기자들에게 “대통령은 국가안보와 경제적 측면 모두에서 미국의 필요를 우선시하고자 하며, 이는 전에 없던 창의적인 구상”이라고 말했다. 앞서 러트닉 장관은 지난 6월 이런 지원금이 “지나치게 너그럽다”며 상무부가 재협상을 벌이고 있다고 밝히면서, 마이크론의 경우 미국 내 반도체 공장에 대한 투자를 늘리겠다는 제안을 해왔다고 전했다.

로이터 취재에 응한 취재원 2명은 계획 논의에 스콧 베선트 재무장관도 참여하고 있으나 주도권을 쥐고 일을 추진하고 있는 사람은 주무 장관인 러트닉 장관이라고 말했다. 이들은 도널드 트럼프 대통령도 이 방안을 마음에 들어 한다고 전했다.

미국 정부가 이런 방식으로 대기업에 투자하는 것은 이례적인 일이다. 지난 6월 트럼프 대통령은 일본제철의 US스틸 인수를 승인하면서 중요 경영 사안에 대한 거부권을 갖는 ‘황금주’를 미국 정부가 보유하도록 했다.

한편 보도 내용에 대해 TSMC는 논평을 거부했으며 마이크론, 삼성전자, 백악관은 논평 요청에 답하지 않았다고 로이터는 전했다. 김지헌 기자