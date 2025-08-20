9월 5일 첫 방송 SBS ‘사마귀: 살인자의 외출’

[헤럴드경제=손미정 기자] “이야기에 한번 빠져드니 시간 가는 줄 몰랐다”.

배우 고현정이 오는 9월 SBS 새 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’(연출 변영주) 첫 방송을 앞두고 출연 이유와 소감을 밝혔다.

‘사마귀: 살인자의 외출’은 잔혹한 연쇄살인마 ‘사마귀’가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 ‘사마귀’인 엄마와 예상 못한 공조 수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다. ‘화차’의 변영주 감독과 ‘서울의 봄’의 이영종 작가가 의기투합했다.

이번 드라마에서 ‘사마귀’ 정이신 역을 맡은 고현정은 20일 드라마 출연 배경에 대해 “배우로서 좋은 작품에 참여하고 싶다는 바람은 늘 가지고 있었기에 망설임 없이 기쁜 마음으로 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 출연을 결심했다”며 “이영종 작가가 짜 놓으신 촘촘한 서사가 몰입감 넘쳤고, 변영주 감독의 연출력이 만났을 때 어떤 시너지를 가져올지 궁금했다”고 밝혔다.

변영주 감독과의 작업 역시 인상 깊었다. 고현정은 “변영주 감독은 강인한 리더십과 특유의 위트가 완벽하게 밸런스를 이룬 분인 것 같다”면서 “많은 경험에서 우러나오는 관록의 내공은 정확한 디렉션으로 이어져 완성도 높은 결과물을 이끌었다”고 했다.

그러면서 그는 “전반적인 현장을 아우르는 카리스마는 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 팀의 정신적 지주 역할까지 했다고 생각한다”며 “촬영이 끝났을 때는 유머러스한 입담으로 웃음까지 줬다. 감독에게 좋은 기운을 받아 나 역시도 더욱 힘내서 촬영에 임했다”고 덧붙였다.

SBS 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’은 오는 9월 5일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송된다.