8월 28일까지…컴퓨터·문해 교육 등 85개 강좌

[헤럴드경제=박준환 기자]파주시(시장 김경일)가 파주학습관 2025년 제3기 수강생을 8월 28일까지 모집한다. 모집 분야는 ▷컴퓨터·문해 교육 ▷외국어 교육 ▷건강취미 교육 ▷자기개발 분야별로 총 85개 강좌가 운영된다.

파주시 평생학습관의 정규강좌는 19세 이상 파주시민이면 누구나 신청할 수 있으며, 수강료는 5만6000원에서 7만원 사이이고 교재 및 재료비는 별도다. 교육은 9월 8일부터 시작해 총 14주 동안 운영되며, 다양한 학습 기회를 제공한다.

특히, 2025년 제3기 모집 시에는 수강료 면제신청 시스템을 개편해 시민들이 기존보다 편리하게 강좌를 신청할 수 있도록 개선했다.

최희진 평생교육과장은 “파주시 평생학습관은 실생활에 도움이 되는 유익한 강좌들을 다양하게 준비했으며, 2025년 제3기 모집부터는 수강료 면제신청 시스템을 개편하여 시민들의 불편을 최소화하고자 했다”며 “앞으로도 시민들의 의견을 적극 반영하여 더욱 만족도 높은 교육 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

자세한 사항은 파주시 평생교육포털 누리집을 확인하거나 평생교육과 평생학습관운영팀으로 문의하면 된다.