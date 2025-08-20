‘기본자본 킥스 규제 도입’ 선제 대응 차원

[헤럴드경제=박성준 기자] DB손해보험은 한국신용평가와 한국기업평가로부터 기본자본 신종자본증권(비조건부) 등급 평가를 받은 결과, 각각 AA(안정적) 등급을 부여받았다고 20일 밝혔다.

DB손보는 금융당국의 ‘기본자본 지급여력(K-ICS·킥스) 규제 도입’ 예고에 따른 선제 대응의 하나로, 업계 최초 기본자본 신종자본증권 발행을 진행 중이다. 기본자본 신종자본증권을 발행할 수 있는 보험사는 일부 우량 대형사에 불과해 해당 증권은 희소성이 높은 증권으로 판단하고 있다.

등급 판단의 세부 근거로 신용평가 관계자는 “스텝업(Step-up) 조항 삭제, 발행기관의 완전한 이자 지급 재량 소유, 감독규정상 보완자본증권 대비 후순위 특성을 가진다는 점에서 기존 대비 자본성이 높아진 것으로 볼 수 있다”면서 “이런 자본증권을 발행할 수 있는 보험사는 대체로 이자 지급 안정성이 높은 회사로 예상돼, 기존 신종자본증권과 자본성 측면에서 큰 차이가 없어 동일한 등급을 부여했다”고 설명했다.

이어 “배당가능이익이 불충분해 이자 지급 안정성이 낮은 보험사가 기본자본 신종자본증권을 발행하는 경우 또는 은행지주가 발행하는 상각·전환 조건이 추가된 조건부 신종자본증권(코코본드)과 동일한 신종자본증권을 발행하는 경우에는 추가적인 등급 하향 검토가 가능하다”고 덧붙였다.

한편, DB손보는 지난 18일 한국기업평가의 보험금지급능력평가 결과, 최고 등급인 AAA(안정적)를 부여받았다. 국내 대표 신용평가기관인 한국신용평가와 한국기업평가 두 회사로부터 보험금지급능력 평가 최고 등급을 획득한 손해보험사는 삼성화재와 DB손보 두 곳뿐이다.