22~30일까지 송도달빛축제공원 브랜드·체험형 홍보 부스 이벤트

[헤럴드경제=강승연 기자] 하이트진로가 오는 22일부터 30일까지 인천 송도달빛축제공원에서 열리는 ‘2025 송도맥주축제(사진)’에 메인 후원사로 참여한다고 밝혔다.

올해 15회를 맞은 이번 축제의 주제는 “드롭 더 비어(DROP THE BEER!)”다. 무더위를 잊게 할 다양한 먹거리와 체험 프로그램으로 이뤄진다.

하이트진로는 브랜드 부스에서 10종의 주류를 선보인다. ‘청정 라거-테라’와 ‘더블 임팩트 라거-켈리’를 비롯해 ‘기린 이치방’, ‘파울러너’, ‘1664 블랑’ 등의 인기 수입 맥주를 준비한다. ‘일품진로’, ‘핵아이셔에이슬’, ‘써머스비’(사이다·사과 발효주), ‘커티샥’(스카치 위스키), ‘티토스’(보드카)도 선보인다.

행사장 곳곳에서 쏘맥자격증 발급 이벤트, 테라네컷 스티커 촬영, 타투 스티커 존 등 브랜드 체험 부스도 마련한다.

하이트진로 마케팅실 오성택 전무는 “국내 대표 맥주 축제로 자리매김한 송도맥주축제에서 다양한 제품들을 선보일 것”이라며 “앞으로도 소비자와 함께 즐길 수 있는 다채로운 활동을 이어가겠다”고 전했다.