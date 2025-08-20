월 2900원 구독료

[헤럴드경제=정석준 기자] 롯데마트가 온라인 장보기 플랫폼 ‘롯데마트 제타’에 월 단위 배송 정액 서비스를 도입한다고 19일 밝혔다.

구독형 배송서비스인 ‘제타패스’ 가입 고객은 월 2900원을 내면 1만5000원 이상 구매 시 한 달간 무제한 무료배송을 받을 수 있다.

기존 일반 고객의 무료배송 구매 기준은 4만원 이상이었다. 롯데마트는 제타패스에 가입하면 신선식품을 필요한 만큼씩 구매해 신선한 상태로 즐길 수 있다고 설명했다.

롯데마트 제타는 당일배송과 예약배송 서비스를 하루 3∼4회 운영하며 전 차량에 콜드체인 시스템을 적용했다.

제타패스 회원에게는 매주 출시되는 신상품에 5% 할인 혜택을 추가한다. 제타패스 최초 가입 고객에게는 1개월 무료 체험 기회도 있다.

롯데마트 제타는 영국 리테일 테크 전문기업 ‘오카도’(Ocado)와 협업해 개발한 인공지능(AI) 기반 온라인 장보기 플랫폼으로, 앱 출시 100일 만에 누적 다운로드 100만건을 돌파했다.

최지영 롯데마트·슈퍼 온라인마케팅실장은 “100일 동안 100만 다운로드 달성은 고객이 롯데마트 제타에 보내준 신뢰의 결과”라며 “고객 맞춤형 온라인 쇼핑 환경을 지속 고도화해 ‘스마트 신선 설루션’이라는 슬로건에 맞는 온라인 장보기 기준을 제시하겠다”고 말했다.