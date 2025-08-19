[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]가짜뉴스는 근절되기 어렵다. 이유는 첫째, 가짜뉴스가 진짜뉴스에 비해 조회수가 많이 나오기 때문이다. 둘째, 가짜뉴스는 진짜뉴스 틈속에 교묘하게 숨어있기 때문이다. 요즘처럼 조회수에 목매는 ‘자극 저널리즘’ 또는 ‘충격 저널리즘’ 풍토 아래에서 가짜뉴스는 마치 모기나 파리처럼 박별하기가 쉽지 않다.

19일 밤 10시 10분에 방송되는 tvN ‘벌거벗은 세계사’(연출 김형오, 이윤호) 217회에서 옐로 저널리즘의 흑역사를 벌거벗긴다.

이를 위해 한양대학교 미디어커뮤니케이션학과 이자연 교수가 강연자로 나선다. 미국 오하이오 주립대학교에서 커뮤니케이션학 박사 학위를 받은 이 교수는 이날 강의를 통해 개인은 물론 국가에도 큰 영향을 미치는 옐로 저널리즘의 모든 것을 파헤칠 계획이다.

이자연 교수는 먼저 옐로 저널리즘이 탄생하게 된 배경을 짚어준다. 저렴한 가격에 흥미진진한 기사로 대중을 사로잡은 ‘대중 저널리즘’이 등장한 이후 신문사들은 독자들의 관심을 더욱 끌어 모으고자 선정적인 기사를 쏟아내기 시작했고, 이에 ‘옐로 저널리즘’이라는 말이 생겨나게 되었다는 설명이다.

대중을 현혹하기 위한 옐로 저널리즘의 치열한 취재 경쟁, 자극적인 가짜뉴스 사례에 출연진들은 놀라움을 감추지 못하기도.

또한 이 교수는 AI를 활용한 가짜뉴스 등 미디어 환경 변화로 인해 새로운 방식으로 진화하고 있는 옐로 저널리즘에 대해서도 논의를 펼칠 예정으로 궁금증을 높인다.

한편, 오늘의 여행 메이트로는 연세대학교 언론홍보대학원에서 언론학을 전공한 배우 고주원과 BBC 코리아 편집장으로 활약 중인 이웅비 기자가 함께 한다. 이들은 신문의 역사와 취재 방식에 관한 지식을 공유하는 한편, 직접 겪은 가짜뉴스 경험담도 전하며 강연을 더욱 풍성하게 만들었다는 후문이다.

대한민국 대표 인문학 예능 tvN ‘벌거벗은 세계사’는 전 세계 곳곳을 언택트로 둘러보며 각 나라의 명소를 살펴보고, 다양한 관점에서 우리가 몰랐던 세계의 역사를 파헤치는 프로그램이다.