[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]경북 영양군은 19일 군청 대회의실에서 2026년(‘25년 실적) 시군합동평가 추진현황 보고회를 개최했다.

이번 보고회는 차광인 영양군 부군수 주재로 국·소장, 지표관리 실과장, 담당팀장 및 담당자 등 140여명이 참석한 가운데 개최됐다.

지난해 평가결과를 토대로 세부지표 별 추진상황을 점검하고 목표를 달성하지 못한 지표에 대한 원인 분석과 개선 방안을 마련하는 데 중점을 두고 진행됐다.

특히 부서 간 협업이 필요한 주요 지표에 대해서는 전 부서의 적극적인 협업을 강조하고 변경된 매뉴얼과 세부 산출 기준을 꼼꼼히 확인해 정확한 대응 방향을 설정했다.

영양군은 앞으로도 월별 추진 상황 보고회 개최, 평가 담당자 간 수시 협의, 부진 지표 집중관리 등을 통해 체계적이고 선제적인 지표 관리에 최선을 다할 계획이다.

차광인 영양부군수는 ‘정부합동평가는 단순한 행정성과 평가를 넘어 군민 삶의 질 향상과 지역의 경쟁력을 높이는 중요한 과정’이라며 “모든 부서에서 목표 달성에 최선을 다해주길 바란다”고 말했다.