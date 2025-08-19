[헤럴드경제=박혜림 기자] 스마일게이트가 서비스하고 슈퍼크리에이티브에서 개발한 모바일 RPG ‘에픽세븐’이 정식 론칭 7주년을 기념해 ‘이마트24’와 협업 상품을 선보였다.

스마일게이트는 이마트24와 에픽세븐의 스토리 콘텐츠 ‘월광 극장’의 ‘나탈론 학원2’편 후일담을 배경으로 한 도시락, 버거, 베이커리 등 협업 상품 9종을 출시하고, 관련 행사도 진행한다고 19일 밝혔다.

오는 21일부터 진행되는 이번 컬래버레이션에서 스마일게이트와 이마트24는 ‘유피네의 고기고기고기 도시락’과 ‘조장 아룬카의 선빵필승 클라우디 단팥빵’ 등 각 영웅들의 개성을 담은 도시락 4종과 버거 2종, 베이커리 3종을 출시한다.

도시락 4종과 버거 2종에는 각종 강화석과 골드 등 게임 내 아이템을 받을 수 있는 쿠폰이 함께 동봉돼 있다. 베이커리류 3종에는 에픽세븐 영웅의 띠부띠부씰이 랜덤하게 포함된다.

현대카드 또는 카카오 페이머니로 컬래버레이션 상품 결제 시 30% 할인 혜택도 제공한다. ‘에픽세븐 7주년 감사제 행사’라는 이름으로 핫바와 음료류 등 24종의 행사 상품에 대해 1+1, 2+1 혜택도 추가 제공한다.

오는 21일부터 다음달 30일까지는 ‘스탬프 이벤트’도 진행한다. 컬래버레이션 상품 9종과 에픽세븐 7주년 감사제 행사 상품 24종 구매 시 이마트24 어플리케이션에 바코드를 찍고 스탬프를 적립해 응모할 수 있다. 이 중 추첨을 통해 하늘석과 성약의 책갈피, 강화석 등을 받을 수 있는 ‘에픽세븐 스페셜 쿠폰’, 구글 기프트 카드, 이마트24 상품권을 매일 지급하고 이벤트에 5회 이상 응모하면 게임 내 로비에 적용할 수 있는 특별 컬래버레이션 일러스트도 100% 지급한다. 또한, 스탬프 이벤트 참여자 전체를 대상으로도 777명을 추첨해 ‘아람 아크릴 라면 스토퍼’, ‘에픽세븐 띠부씰 콜렉터 북’ 등 특별 한정 굿즈를 증정한다.

스마일게이트는 이번 협업을 기념해 에픽세븐 영웅 중 ‘빌트레드’의 목소리를 연기한 인기 성우 ‘남도형’이 출연하는 특별한 영상을 공개한다. 오는 22일 이마트24 공식 유튜브에서 시청할 수 있다.

에픽세븐에 대한 자세한 정보는 에픽세븐 공식 커뮤니티와 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.