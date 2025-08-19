“법률·제도 구축해 저작권 보호 강화”…숏폼 드라마의 TV 진출도 장려

[헤럴드경제=김지헌 기자] 드라마를 포함한 해외 우수 프로그램 콘텐츠에 대해 중국이 문호를 개방하기로 한 것으로 알려졌다.

이번 조치가 약 9년 동안 이어져 온 중국의 ‘한한령’(限韓令·한류 제한령)을 완화하는 신호탄이 될지 주목된다.

19일 상관신문과 재련사 등 중국 현지매체들에 따르면 중국의 방송·인터넷 감독 기관인 국가광파전시총국(광전총국)은 ‘TV 대형화면 콘텐츠를 한층 더 풍부하게 하고 라디오·TV·영상 콘텐츠 공급을 촉진하기 위한 조치’를 발표하면서 우수한 해외 프로그램의 도입 및 방송을 추진한다고 최근 밝혔다.

그러면서 관련 법률·법규의 제도 정비를 통해 프로그램 저작권 보호를 강화하겠다는 단서도 달았다.

당국은 또 우수한 숏폼 드라마의 TV 진출을 장려하고 지원할 것이라고 덧붙였다. 중국에서는 편당 약 2분 분량으로 높은 몰입감을 주는 숏폼 드라마 시장이 폭발적으로 성장하고 있다.

양질의 콘텐츠 공급을 늘리려는 기조 아래 TV 드라마의 콘텐츠 심사 업무를 개선해 효율성을 높이겠다고도 강조했다.

이번 가이드라인 관련 보도에 해외 드라마 쿼터(할당량)가 얼마나 될지 등이 구체적으로 언급되지는 않았으나, 전반적인 제한 완화 등의 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

규제 완화 기대감 속에 전날 중국에서는 미디어 관련주 주가가 강세를 보였고, ‘저장화처(浙江華策) 영화·텔레비전’ 주가는 상한가(+20%)를 찍었다.

블룸버그는 광전총국이 앞서 지난 15일 드라마 콘텐츠 제작·혁신 증진을 위한 조치를 논의하는 회의를 열었다는 현지 보도가 호재로 작용했다고 보도했다.

이러한 분위기 속에 한한령도 본격적으로 풀리지 않겠느냐는 관측이 커진다.

중국은 주한미군의 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 배치에 반발해 2016년께부터 한국 음악·드라마·영화 등을 제한하는 한한령을 비공식적으로 적용해왔다.

공식적으로는 중국 내에서 한국 문화 콘텐츠가 차단된 가운데 ‘오징어 게임’, ‘더 글로리’, ‘폭싹 속았수다’ 등의 한국 드라마가 음지에서 인기를 구가하고 있다. 중국인들이 공식 수입이 안 된 이른바 ‘K-드라마’를 불법으로 ‘도둑 시청’을 해 논란이 되기도 했다.

더불어 지난 3월 봉준호 감독이 제작한 할리우드 영화 ‘미키 17’이 중국에서 개봉하거나 지난해 말 미국 국적의 한국 인디가수 ‘검정치마’가 공연하는 등 관련 당국의 우호 분위기도 감지되고 있다.

또 방탄소년단(BTS) 소속사 하이브가 중국 현지 법인을 설립했고, ‘정보기술(IT) 공룡’ 기업 텐센트 산하 텐센트 뮤직이 SM엔터테인먼트의 2대 주주로 올라서는 등 K-팝 업계에도 한한령 완화 기대감이 커지고 있다.

다만, 중국 정부는 공식적으로 한한령을 내린 적이 없다는 입장이라 이를 해제하는 조치를 직접 발표할 가능성은 매우 낮을 것으로 보인다.