국토위 전체회의 출석

[헤럴드경제=신혜원 기자] 이재명 정부의 첫 부동산 공급대책이 9월 초 발표될 전망이다.

김윤덕 국토교통부 장관은 19일 국회 국토교통위원회 전체회의에 출석해 부동산 공급대책 발표 일정에 대해 “이르면 8월 안에 (발표) 하는 것으로 원칙을 잡고 있다”며 “다만 다음 주 대통령 순방 일정도 있어 실무적 조율에 시간이 더 걸린다면 늦어도 9월 초에는 발표할 수 있고, 발표하겠다고 생각하고 있다”고 말했다.

김 장관은 앞서 정부가 고강도 대출규제를 담아 발표한 6·27 부동산 대책 평가를 묻는 질문에 대해선 “수요 억제책으로 쓰인 대책이라고 생각한다”고 답했다.

그는 “주택 공급 문제에 대해 발표할 때 좀 더 치밀하고 안정적인 준비가 필요하다고 생각한다”며 “국토교통부 차원에서 여러 안을 준비하고 있고, 국토부가 주도적으로 (준비) 하지만 타 부처와 협의도 중요한 문제로 인식하고 있다. 여러 부처와 협의 조정하는 과정이라고 생각하면 된다”고 설명했다.

새 정부 부동산 대책에 세제 관련 내용이 포함되는지를 두고는 “일단 공급 대책이 주”라면서 “세제혜택과 관련된 금융 문제가 있다면 관계부처와 협의해 내용을 일부 포함할 수 있을 것”이라고 했다.

김 장관은 “큰 틀에서는 3기 신도시를 속도감 있게, 또 짜임새 있게 하는 것이 중요하다고 생각한다”며 “수도권 유휴부지도 과거에도 ‘수도권 유휴부지를 활용하겠다, 노후 청사를 활용하겠다’ 이런 게 많이 있었지 않나. 문제 핵심은 신뢰도”라고 밝혔다.