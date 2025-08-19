쿠팡 잠실 사옥서 출범식…사회적 책임 실천 등 소통 강화

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡의 PB(자체 브랜드) 자회사 씨피엘비(CPLB)가 중소 협력사와 동반성장을 도모하는 ‘쿠팡 CPLB 상생협의체’를 출범했다고 19일 밝혔다.

지난 2024년 기준 CPLB 협력사는 630여곳에 달한다. 2019년(160여곳)보다 4배 늘었다. 고용인원은 올초 2만7000여명을 기록했다. 지난해 초 대비 4000명이 증가했다.

이번에 출범한 협의체는 CPLB와 함께 PB 상품을 공동 기획·생산하는 30개 우수 중소 제조사가 참여한다. CPLB와 협력사간 핵심 소통 창구 역할을 한다. 동반성장 비전∙성과 공유 및 사회적 책임 실천 등 과제도 함께 수행한다.

협의체는 출범에 앞서 30개 회원사의 투표를 통해 초대 회장단을 선출했다. 초대 회장에는 김근태 ㈜성진켐 대표가, 부회장에는 이숭우 ㈜햇살푸드시스템 대표가 선임됐다. 사무국장은 강신영 ㈜놀이터컴퍼니 대표와 한윤경 ㈜대한식품 대표가 공동으로 맡는다.

향후 협의체와 정기적 소통을 통해 제품 기획, 품질관리, 물류, ESG 등 PB 산업 전반의 과제를 해결할 계획이다. 잠재력 있는 지역 중소 제조사도 발굴·육성한다.

전경수 CPLB 대표는 “PB제품의 가격 경쟁력과 품질은 CPLB와 중소제조사 간 긴밀한 협력에 기반한다”며 “CPLB 상생협의체를 통해 PB제품을 생산하는 중소 협력사들과 지속가능한 동반성장의 생태계를 넓히겠다”고 말했다.

한편 CPLB는 올해 산업통산자원부 주최 ‘2025 디지털 유통·물류대전’ 참가해 30개 중소 협력사의 전용 홍보부스를 지원했다. 또 ‘CPLB 2025 Win-Win Awards’를 개최해 우수 제조사를 선정하는 등 동반 성장의 장을 마련하고 있다.