[헤럴드경제=장연주 기자] 윤석열 전 대통령이 낮 시간대에는 에어컨이 있는 접견실에 머물다 독방은 잠잘 때나 들어가는 등 구치소에서 사실상 특혜를 받고 있다는 주장이 제기됐다.

전현희 더불어민주당 3대 특검(내란·김건희·순직해병) 종합대응 특별위원장은 19일 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “일반 재소자에게는 거의 허용되지 않는 많은 특혜가 윤 전 대통령에게 주어졌음을 확인했다”며 이 같이 밝혔다.

전 의원은 “사실상 ‘황제 접견’이라고 할 정도로 근무시간을 초과한 접견이 많았다”며 “아침 9시부터 저녁 6시까지 접견한 날도 상당수가 있었고 ,심지어 밤 9시45분까지 접견한 기록도 확인했다”고 강조했다.

그는 또 “주말에는 원칙적으로 접견 안되지만 주말에 접견한 경우도 6일이나 됐고 공범으로 생각되는 그런 사람들과의 접견도 굉장히 많았다”며 말맞추기를 시도한 것 아니냐는 의혹을 제기했다.

전 의원은 이어 “(윤 전 대통령) 지지자들이 ‘여름 내내 폭염 속에 참 고생하겠다’라고 걱정했을 수도 있는데 천만의 말씀”이라며 “에어컨이 빵빵 터지는 공무상 접견실, 검사나 수사관 등 공무원들이 구치소를 방문해 조사할 때 이용하는 굉장히 쾌적하고 넓은 접견실을 거의 혼자서 자기 사무실, 휴게실처럼 사용했다”고 말했다.

그러면서 “(윤 전 대통령은) 낮에는 거의 접견실에서 머물고 밤에만 구치소로 잠자러 가는 그런 행태를 보였다”고 주장했다.

특히 전 의원은 “이처럼 변호인 접견실이 아닌 공무상 접견실을 이용한, 이런 다수의 특혜가 있었던 것을 확인했다”며 “법무부도 감찰을 통해 실제 특혜를 확인한 만큼, 추후 이 부분에 대한 징계 조치나 추가 문책이 있을 것”이라고 강조했다.